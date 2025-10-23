Blanca Padilla ha anunciado que espera su primer bebé. La modelo española -que ha desfilado para firmas de la talla de Victoria’s Secret o Carolina Herrera-, ha hablado por primera vez de «la joya» más importante de su vida y que llegará en tan solo cuatro meses: su primer hijo con el empresario Alejandro García, con el que se casó en mayo del 2024 en Menorca.

La maniquí ha reaparecido en el photocall del evento de Rabat, donde ha hablado abiertamente sobre sus primeros meses de gestación y, además, ha explicado cómo conciliará la maternidad con su trabajo.

Blanca Padilla enseña su silueta premamá

Blanca Padilla ha desfilado para marcas de la talla de Victoria’s Secret. (Foto: Gtres)

El pasado 22 de octubre, el barrio de Salamanca de Madrid acogió un evento al que acudieron numerosos rostros conocidos. Más allá del enfado de Marta Pombo, que salió en defensa de su hermana María por el «acoso» que recibe desde que confesara que no leía, Blanca Padilla también dio uno de los grandes titulares de la noche: su embarazo.

La modelo, que se encuentra en su quinto mes, no ha podido contener la emoción al desvelar que «está en su momento más especial», pues espera su primer bebé: «Fue muy bonito, porque no me lo esperaba tan rápido. Fue un poco shock. Estábamos los dos juntos -refiriéndose a su marido- y decidimos hacer el test, no me lo esperaba tan rápido. Nos enteramos en junio y me emocioné».

Padilla, además, ha contado que ya conoce si lo que espera es un niño o una niña. Sin embargo, ese dato -por el momento-, prefiere que sea privado: «Ya lo sabemos, pero de momento nos lo guardamos para nosotros. Antes de saberlo me daba igual, porque ya me parece un milagro todo lo que hace el cuerpo. Es maravilloso. El nombre del bebé lo decidiremos en estos meses que quedan, que no me puedo creer que esté ya en la mitad, o ya cuando conozcamos al bebé».

Blanca Padilla anuncia su embarazo. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención ante las cámaras, la top model ha contado cómo han sido estos primeros cinco meses embarazada: «He estado muy activa trabajando un montón y lo he llevado muy bien… Ha sido un no parar y viajar un montón. El primer trimestre un poquito más complicado, pero ahora ya estoy superbién». Además, ha desvelado que su intención es hacer un «parón» en su profesión cuando de a luz: «Pero dependerá de mí. Después del parto pararé un par de meses y luego iré viendo cómo me siento. Soy perfeccionista y un poco controladora, pero estoy viviendo esto con mucha tranquilidad. Las cosas están fluyendo solas, y eso es muy bonito».

Finalmente, Blanca también se ha lanzado a asegurar que no será su primer embarazo, pues le gustaría tener más hijos además del que viene en camino: «Me gustaría tener dos, pero estoy entrando en lo desconocido y tengo una admiración increíble por todas las mujeres y mamás que me rodean. Es mágico y es muy bonito. Poco a poco. A ver cómo se siente el primero, a ver cómo lo compagino con el trabajo, que son viajes continuos. Es un reto, pero poco a poco».