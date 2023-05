La esperada reaparición de Bibiana Fernández tras su operación: «No tengo una enfermedad rara»

Pese a haber permanecido dos semanas alejada del foco mediático, Bibiana Fernández ha vuelto a la carga. Lo ha hecho durante esta misma mañana en El Programa de Ana Rosa, teniendo como objetivo el de retomar sus quehaceres laborales como colaboradora del espacio de las mañanas de Telecinco bajo la atenta mirada de la audiencia y de sus compañeros, los cuales esperaban como agua de mayo su retorno.

Como no podía ser de otra manera, la que fuera chica Almodóvar ha hablado largo y tendido sobre los motivos que la llevaron a ausentarse del programa en el que trabaja, todos ellos motivados por una intervención quirúrgica que ha resultado ser todo un éxito: «Tenía que cambiarme la prótesis del pecho», comenzaba explicando, aclarando que no se trataba de una operación normal con un objetivo concreto, sino que también aprovechó para retocarse la zona del cuello: «Al médico le dije que igual me tenía que hacer el pescuezo cuando me miré al espejo. Me operé y yo para que los amigos estuvieran tranquilos, publiqué una foto con la bata del hospital que es lo más humillante que hay», indicaba, haciendo así gala de su gran humor aunque probablemente sin llegar a imaginar que la instantánea en cuestión se haría viral, siendo muchas las personas que llegaron a creer que se trataba de algo más grave: «No tengo una enfermedad rara, yo soy rara. Fue un retoque estético, ¿verdad que estoy estupenda?», preguntaba.

No obstante, fue un paso breve por el centro médico en cuestión ya que no tuvo «morados ni inflamación», lo que indica que todo fue viento en popa: «Ya fui a una fiesta con los puntos días después. Yo nunca he tenido miedo al quirófano. Entré y le dije a las enfermeras que me durmieran porque no dejaba trabajar a los médicos. Cuando salió les dije que me pusieran a Alcaraz para verlo», indicaba, aclarando así que estaba totalmente espabilada y dispuesta a ver la final del Mutua Open de Madrid en la que el murciano se proclamó como flamante ganador.

De esta manera, la actriz ha logrado zanjar los rumores que indicaban que su paso por quirófano era la causa de motivos vinculados directamente con temas de salud, sobre todo teniendo en cuenta que en su publicación en Instagram Bibiana no hacía referencia a la razón por la que había sido intervenida: «Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras. Lo importante era el pecho y gracias a Dios porque había líquido en la axila», zanjaba, confesando alguna minucia sobre el asunto aunque sin sacar a la luz toda la verdad hasta ahora, que finalmente ha tomado la palabra en el plató de la cadena de Fuencarral dispuesta a comenzar una nueva etapa de su vida mucho más feliz consigo misma.