Bertín Osborne cumple 69 años en uno de los momentos más agridulces de su vida. Este último año, el presentador se ha visto envuelto en numerosas polémicas relacionadas con su vida personal. Además de su brillante carrera profesional como músico y presentador, la vida de Bertín Osborne se ha visto marcada por un largo recorrido sentimental y la numerosa familia que ha construido.

A sus 69 años recién cumplidos, el presentador se prepara para volver a experimentar la paternidad, que vivirá junto al bebé que espera Gabriela Guillén y que sumará a sus otros cinco hijos: Alejandra, de 45 años, Eugenia de 27, Claudia de 34, Kike de 16 y Carlos de 14. Además, también será abuelo nuevamente, de la pequeña que espera su hija Claudia, junto a su marido José Entrecanales Jr. Con motivo de su cumpleaños, en LOOK hemos querido hacer un repaso por los momentos que han marcado la vida de Bertín Osborne.

El primer gran amor de su vida:

Una de las primeras mujeres que enamoró a Bertín Osborne fue Sandra Domecq Williams. El cantante la conoció cuando era muy joven, ya que sus vidas giraban en el mismo ámbito social. Cuando tan solo llevaban tres años de relación, decidieron darse el ‘sí, quiero’ en la iglesia de San Miguel en Jerez de la Frontera. Esta historia de amor fue fruto de los cuatro primeros hijos del presentador: Cristian, que falleció a los pocos días de nacer a causa de una malformación en el hígado, Alejandra, Eugenia y Claudia. A pesar de llevar casi veinte años juntos, en 1991 pusieron fin a su matrimonio, pero siempre han mantenido una relación cordial por las niñas que tenían en común.

La boda de su primera hija

Bertín Osborne en la boda de su hija/Gtres

En octubre de 2003, su hija Alejandra se casó con Joaquín Buendía en la misma iglesia donde se dieron el ‘sí, quiero’ sus padres veintiséis años atrás, en Jerez de la Frontera. Este día fue muy importante para Bertín Osborne, ya que fue la primera vez que ejerció de padrino y acompañó a una de sus primogénitas hasta el altar. La pareja tuvo tres hijos y el artista también debutó con la llegada de su primer nieto, Joaquín. Sin embargo, la historia de amor no duró mucho y seis años después decidieron continuar sus vidas por separado.

La pérdida de Sandra Domecq

Bertín Osborne y sus hijas en el funeral de Sandra Domecq/Gtres

La familia Ortiz Domecq, diez meses después de vivir la boda de Alejandra, sufrió uno de los momentos que marcó sus vidas. Debido al cáncer que padecía, Sandra Domecq falleció a los 51 años. La primera esposa de Bertín Osborne había logrado rehacer su vida junto al empresario andaluz Fernando Portillo, con quien contrajo matrimonio y tuvo a su cuarta hija, Ana Cristina. «Ella era una mujer irrepetible, fuimos amigos hasta el final», fueron las palabras del artista el día del funeral, sobre la que había sido uno de los grandes amores de su vida.

Su última canción con Rocío Jurado

Bertín Osborne fue la última persona que cantó con Rocío Jurado en público en septiembre de 2005. “Mal. Fue muy duro, ya te digo, porque yo la he querido toda mi vida muchísimo e incluso antes de que yo empezara a cantar. Y lo pasé muy mal porque ella estaba muy mal. Yo creo que ese especial que para ella fue muy bonito hacerlo se debería de haber hecho antes, sin duda y de otra manera, porque bueno, ella ese mismo día detrás del escenario perdió el conocimiento una vez… Fue muy duro para todos los que estábamos allí”, recordaba durante su entrevista en el programa de Telemadrid, Diez momentos.

El segundo amor de su vida

Bertín Osborne y Fabiola Martínez en un evento/Gtres

Diez años más tarde de su separación con Sandra Domecq, la vida amorosa de Bertín Osborne se cruzó con Fabiola Martínez. El artista conoció a la modelo en un casting de uno de sus videoclips y desde ese momento comenzaron a estar juntos. Pocos años más tarde se casaron en Sevilla. El gran amor que se tenían les llevó a sembrar los cimientos de su matrimonio y tuvieron a sus dos hijos, Kike y Carlos. A pesar de ello, en 2021, decidieron separarse: «No podía vivir ni plantearme mi vida sin ella. Y no me equivoqué, porque me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre y una persona íntegra y fundamental en mi vida», confesaba el presentador sobre la que había sido su mujer durante quince años.

Padre a los 69 años

Gabriela Guillén en la calle/Gtres

En julio de este año, salió a la luz una de las noticias que ha marcado los últimos meses de la vida de Bertín Osborne, su séptimo hijo con Gabriela Guillén. A sus 69 años, el presentador volverá a ser padre junto a “una amiga especial con la que salía a veces”. Tal y como la modelo ha expresado, saldrá de cuentas el día 31 de diciembre.