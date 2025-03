La nueva temporada de Tu cara me suena ha generado gran expectación debido a la incorporación de varios rostros conocidos al programa, siendo Bertín Osborne uno de los fichajes estrella. Sin embargo, la ausencia del cantante y presentador en la presentación oficial del programa ante los medios de comunicación este jueves, 27 de marzo, ha llamado la atención, levantando muchas preguntas sobre los motivos detrás de su no presencia. A lo largo de las últimas horas, diversos compañeros del programa, entre ellos Ana Guerra y Mikel Herzog, han hablado sobre la situación, aportando detalles sobre la decisión del artista. Del mismo modo lo ha hecho una de sus hijas: Eugenia Osborne.

La razón oficial para su inasistencia, según ha confirmado Eugenia Osborne, es que el artista tenía una serie de exámenes médicos programados para esas fechas. En declaraciones a la revista de cabecera de la familia, Eugenia ha explicado que Bertín no ha podido acudir a la presentación de la nueva temporada de Tu cara me suena debido a estos compromisos previos que no podían ser reprogramados. A pesar de su ausencia en el evento promocional, Eugenia ha destacado que su padre está muy contento con su participación en el programa y que está disfrutando mucho de la grabación del formato. De esta manera, la explicación oficial desmiente especulaciones que indicaban que la falta de Bertín se debía a otros motivos personales o profesionales.

El elenco de la nueva temporada de ‘Tu cara me suena’. (Foto: Gtres)

Por otro lado, algunos miembros del elenco de Tu cara me suena, como Ana Guerra y Mikel Herzog, también se han pronunciado sobre la situación de Bertín. En una de sus intervenciones, ambos han confirmado que el cantante ha decidido salir del grupo de WhatsApp de los concursantes, lo que ha generado comentarios y cierta curiosidad en torno a la relación de Osborne con el resto de los participantes. Sin embargo, tanto Ana Guerra como Mikel Herzog han aclarado que esta decisión no responde a un conflicto, sino a una petición personal de Bertín. Según indican, el cantante ha solicitado no estar tan vinculado a esta aplicación, algo que ya ha comentado anteriormente en su círculo cercano. «No tiene nada que ver con que lo hayamos excluído ni se haya excluído. Es muy campechano y muy genuino. Nos divierte», han dicho.

Sea como fuere, lo cierto es que el contexto de la participación de Bertín Osborne en Tu cara me suena tiene especial relevancia en su carrera profesional y situación personal actual. En los últimos tiempos, Osborne ha estado enfrentando dificultades económicas, con una deuda considerable que ha sido ampliamente discutida en los medios. Se sabe que el artista tiene una hipoteca que se extiende hasta el año 2050 y que debe afrontar intereses mensuales de alrededor de 40.000 euros. Ante esta complicada situación, su participación en el programa de Antena 3 supone una oportunidad para mejorar su economía personal, dado que podría llegar a percibir entre 10.000 y 25.000 euros por semana.

Ana Guerra en la presentación de ‘Tu cara me suena’. (Foto: Gtres)

La nueva temporada de Tu cara me suena trae consigo muchas novedades y promete ser una de las más entretenidas hasta la fecha. Además de Bertín Osborne, otros artistas conocidos como Ana Guerra, Gisela, Manu Baqueiro, Goyo Jiménez y Melani García se suman al elenco de concursantes, lo que aporta un atractivo especial al programa. La variedad de estilos y talentos dentro del grupo promete mantener al público cautivado con las impresionantes imitaciones que se llevarán a cabo.