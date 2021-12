Belén Esteban ha sido la última en visitar el programa La Resistencia, presentado por David Broncano. Un espacio en el que se somete a los entrevistados a preguntas de índole personal que algunos prefieren obviar. No ha sido así el caso de la de Paracuellos, que no ha tenido problema en responder de manera bastante clara al presentador.

Vestida con un pantalón vaquero, camiseta con mensaje y americana en color púrpura de terciopelo, la colaboradora de Sálvame ha derrochado naturalidad y desparpajo, aunque no todas las cuestiones le han resultado igual de cómodas de responder.

Como era de esperar, David Broncano quería satisfacer su curiosidad -y la de los espectadores- sobre dos aspectos en torno a los que siempre pregunta a los que acuden al programa: el dinero y el sexo.

Sin pelos en la lengua, Belén Esteban ha respondido de manera muy clara sobre su vida sexual, haciendo además una matización: visitó ayer a David Broncano en su programa La Resistencia y, como era de esperar, dio mucho juego. “¿Qué quieres, follar o hacer el amor?”, ha preguntado Belén a Broncano. “Es que hay veces que hago una cosa, y otras veces, la otra”, ha sentenciado. Unas palabras a las que el presentador no ha dudado en decir: “yo siempre hago el amor, en cuanto mi cuerpo está dentro del de otra persona, eso es amor”.

La colaboradora de Mediaset se ha mostrado ambigua con el número de veces que mantiene relaciones sexuales: “si tengo que poner un número… es que mi marido, con 34 años, le tengo que preguntar si quiere el de la mañana, el del mediodía o el de la noche. A veces coge los tres”, ha dicho. Tras mirar hacia el lugar en el que se encontraba su pareja, Miguel Marcos, finalmente ha contestado: “no voy a decir las veces que lo hago a la semana o al mes, pero diré que entre dos o tres veces a la semana está muy bien”, lo que ha hecho reír al público.

Menos específica se ha mantenido en cuanto a la cantidad de dinero que tiene en el banco. “he ganado mucho dinero, pero también tuve un problema que todos saben y se fue bastante, también tuve que pagarle a Hacienda 700.000 euros”, ha explicado. Belén ha dicho además que ahora está en paz con Hacienda: “no debo nada a Hacienda”.

La colaboradora ha recalcado que todavía hay personas que le deben dinero, haciendo una alusión directa a Toño Sanchís: “mi exrepresentante me debe 400.000 euros”, ha explicado. Una situación que sorprendió a Broncano.

Belén ha confirmado que ha tenido que hacer una importante inversión en su empresa de alimentación: “no te voy a engañar, he invertido mucho en la empresa. Sobre todo, tengo camiones, no tengo mucho dinero, pero si tráileres”, ha comentado. Ante la insistencia de Broncano, finalmente se ha lanzado a dar una cifra: “un poco menos que Amancio Ortega. Entre 40.000 y 100.000 euros. No doy el dato exacto, pero es que he invertido mucho en los camiones, la gasolina, la gente trabajando…”, ha sentenciado.