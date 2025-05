La Feria de Abril de Sevilla ha sido el escenario este jueves, 8 de mayo, de una de las celebraciones más exclusivas y esperadas del año: la fiesta organizada por José Luis López Fernández, conocido como El Turronero. Este evento, que ha tenido lugar en la caseta número 59 de la Calle Costillares, la cual según algunas fuentes podría costar hasta 30.000 euros al día, ha logrado reunir a una amplia variedad de rostros conocidos del mundo de la televisión, la política, la música y el toreo, consolidándose como uno de los momentos más destacados de la feria sevillana.

La fiesta ha arrancado a primera hora de la tarde con una cálida bienvenida a los invitados, quienes se han ido acercando poco a poco, vestidos con sus mejores galas. Los famosos no han dudado en posar para las cámaras y hablar con la prensa, destacando por sus espectaculares estilismos que no han pasado desapercibidos. Esta edición, cabe destacar, se hace aún más especial, ya que se trata de la primera vez que El Turronero organiza un evento de esta magnitud después de haber desaparecido del foco mediático a finales de 2024. Sin duda, el regreso de esta fiesta a la agenda social marca un antes y un después, y los asistentes han estado a la altura del evento.

‘El Turronero’ en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Entre los invitados más esperados, Terelu Campos ha causado una gran sorpresa. La comunicadora, que no se veía en la Feria de Abril desde hacía años, se ha presentado con un look moderno y sofisticado. La hija de María Teresa Campos ha optado por un traje rosa de dos piezas combinado perfectamente con la esencia de la feria, al que ha añadido un toque de originalidad con un llamativo broche en forma de clavel fucsia en la solapa. Este detalle cumple con la tradición sevillana, mientras que el bolso metalizado ha completado su estilismo de manera impecable. Su aparición ha generado una gran expectación, y aunque ha evitado entrar en detalles sobre su vida personal, su presencia en el evento ha sido uno de los momentos más destacados de la jornada.

Otro de los rostros que no podía faltar es Paz Padilla, quien ha sido una de las primeras en llegar a la fiesta. La presentadora, siempre fiel a su estilo único, ha optado por un espectacular traje en amarillo pálido con un escote cruzado que resalta su figura. El toque final lo ha dado un llamativo tocado de claveles que, además de ser un accesorio tradicional, ha aportado frescura y color a su look, dejándose llevar por la estética típica de la feria con un giro personal que la ha hecho destacar entre los demás invitados. Paz Padilla ha expresado en varias ocasiones su cariño y admiración por El Turronero, calificándolo como «la persona más generosa que conozco».

Paz Padilla en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Bárbara Rey, una de las grandes leyendas del espectáculo español, también ha hecho su aparición en la fiesta con un llamativo traje rojo con brillos. La ex vedette ha escogido un look elegante y sofisticado que ha combinado con una camisola negra con encaje en el escote que ha roto con la tradición andaluza. Su original elección de un bolso multicolor ha añadido un toque moderno a un conjunto que, sin duda, no ha pasado desapercibido.

Por su parte, Lourdes Montes, la esposa del torero Francisco Rivera, ha deslumbrado con un traje de flamenca blanco con estampado de lunares rojos, un clásico de la feria. Sin embargo, su look ha destacado por un toque diferente: el primer volante de la falda estaba adornado con hilo lila, lo que ha combinado perfectamente con la mantilla que ha lucido con gracia. Un clavel rojo, tradicional y sofisticado, ha sido el detalle que ha completado su estilismo con elegancia. En cuanto al anfitrión de la fiesta, José Luis El Turronero se ha mostrado igualmente impecable con un traje azul marino que combina a la perfección con una camisa blanca. Su presencia ha sido clave en la celebración, y a pesar de haber estado fuera de la esfera mediática por un tiempo, ha demostrado que su capacidad para organizar eventos exclusivos sigue intacta, consolidándose como uno de los grandes anfitriones de la feria.

Lourdes Montes en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

El evento también ha contado con la presencia de otras figuras como el matador de toros Víctor Puerto y su esposa Noelia Margoton, quienes, con su elegancia, no han pasado desapercibidos. Él optó por un traje de chaqueta beige que, junto al vestido rojo fluido de Noelia, formó una pareja perfecta que acaparó las miradas de todos los asistentes. También han estado presentes el torero Juan José Padilla, el cantante Juan Peña y el matrimonio formado por Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros.