José Luis López Fernández, más conocido como ‘El Turronero’, es el presidente de la Fundación López Mariscal, institución que fue creada en 2015 para canalizar su carácter filantrópico y el de su familia siempre con un claro objetivo: el de ayudar a los que más lo necesitan y generar valor a la sociedad. Nació en 1963 en Ubrique, localidad que pertenece a la provincia de Cádiz, en el seno de una familia humilde que se dedicaba a la venta ambulante de turrones y con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los empresarios de más renombre y queridos de nuestro país.

Conocidas son las fiestas que realiza a las que acuden numerosos rostros conocidos, aristócratas, políticos, artistas y distintas personalidades. Sin embargo, una de sus conocidas celebraciones navideñas ha tenido que ser cancelada por un motivo de salud.

‘El Turronero’ en un evento. (Foto: Gtres)

En las vísperas de Navidad, ‘El Turronero’ celebra una gran fiesta solidaria que se organizaba en una enorme carpa desplegada a las afueras de su pueblo natal. Además de este almuerzo, todos los niños tenían la posibilidad de visitar la finca donde se montaba una llamativa decoración navideña, un belén de gran tamaño y luces por todas partes para hacer de esa visita una experiencia única a los más pequeños de la casa.

Sin embargo, por primera vez en varios años, la fiesta ha tenido que ser cancelada. ¿El motivo? Una pequeña intervención que hizo pasar al empresario por la mesa de operaciones ha provocado este inesperado movimiento que afecta a su intensa agenda.

José Luis López Fernández ‘El Turronero’. (Foto: Gtres)

Afortunadamente, de esta dolencia que le ha obligado a cambiar de planes ya se está recuperando físicamente. Sin embargo, los médicos le han recomendado que frene su actividad dado que padece un fuerte estrés que debe parar lo antes posible, asegura Informalia.

«Tengo que aprender a decir no, a dejar de asistir a entregas de premios. Este mes he rechazado tres, ya tengo bastantes. Tengo que rebajar compromisos sociales, dedicar más tiempo a cuidarme y a estar con la familia. Ya lo estoy haciendo y me siento más fuerte, mejor. Sigo yendo a Madrid a trabajar, pero con más calma. Ver a los amigos de verdad, lo sigo haciendo, me da vida, pero hay que levantar el pie del acelerador», cuenta ‘El Turronero’ al citado medio.

‘El Turronero’ durante la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

El comunicado

Debido a este cambio de planes a consecuencia de este pequeño revés de salud, ‘El Turronero’ envió un comunicado a los asistentes. «Con un enorme pesar y una gran tristeza, tengo que comunicaros que no vamos a celebrar el tradicional Almuerzo Solidario. Esta decisión de cancelarlo se debe a los motivos de salud que me afectan y que, por prescripción médica, requieren de reposo y de una vida más tranquila y sosegada. Quiero agradecer vuestras muestras de apoyo y comprensión y, deseo que sepáis, que siempre llevaré en mi corazón esos buenos momentos compartidos en tan emotivo evento», rezaba el escrito.