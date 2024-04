Misterio resuelto. Después de que LOOK confirmara que Isabel Díaz Ayuso acudirá al enlace matrimonial del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una de las incógnitas más comentadas era si asistiría sola o en compañía de su pareja, Alberto González Amador. Pues bien, la presidenta de la Comunidad de Madrid disfrutará de la boda bautizada como el evento del año sin su novio. Ha sido la propia política la que lo ha confirmado: «Iré acompañada de un joven apuesto que está conmigo en las mejores ocasiones, Alfonso Serrano», revelaba. Así, el número dos de la presidenta y secretario general del Partido Popular de Madrid asistirá junto a Isabel al enlace matrimonial del alcalde.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en el evento ‘Impulso de la transformación digital’ celebrado en Madrid./ Gtres

Con estos nuevos datos queda claro que la política quiere que los grandes protagonistas de la jornada sean los recién casados, dejando aparcadas otras cuestiones políticas y profesionales que han situado en el punto de mira su nombre y el de su pareja en las últimas semanas. Cabe destacar que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han demostrado, en numerosas ocasiones, la buena sintonía que existe entre ellos. De hecho, se han llegando a dedicar piropos que han llamado especial atención y que han dejado en evidencia su gran amistad. Uno de los más comentados fue el pronunciado por el alcalde el pasado 2021 durante una entrevista para el programa Ya es mediodía, donde aseguró que «cualquier hombre querría estar con Isabel Díaz Ayuso».

La otra sonada ausencia de la gran boda del año

Alberto González Amador no será la única ausencia llamativa de la boda del año. Tal y como informó LOOK, Alberto Núñez Feijóo tampoco podrá asistir al banquete por cuestiones profesionales. El presidente del Partido Popular sólo acudirá a la ceremonia religiosa, pero no a a la celebración en la finca El Canto de la Cruz, ubicada en Colmenar Viejo (Madrid). Esa misma tarde, el que fuera presidente de la Xunta de Galicia viajará a Galicia, junto al rey Felipe VI, para presidir la final de la Copa del Rey. A su vez, encuentra completamente volcado con la campaña electoral del País Vasco previa a las próximas elecciones que tendrán lugar el próximo 21 de abril. Una llamativa ausencia que destaca entre una larga lista de invitados vinculados con el partido.

Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida, en un partido de tenis en 2023. / GTRES

Marga Prohens, presidenta de las Islas Baleares, Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, o María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, tampoco acudirán al que será uno de los días más importante de la vida de Almeida.

La lista de invitados políticos

A Isabel Díaz Ayuso se unen otras figuras políticas que también formarán parte de la lista de invitados de la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Entre todos, de acuerdo con la información aportada por este digital, destaca Jorge Azcón, presidente del gobierno de Aragón, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Cuca Gamarra, diputada nacional y secretaria general del Partido Popular, también será otro de los rostros conocidos que se espera ver desfilar por las escaleras de la Iglesia de San Francisco de Borja de Madrid.