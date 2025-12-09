El aviso más inesperado de Paula Echevarría: "Yo también saldré en bragas"
Paula Echevarría se ha deshecho en halagos hacia el físico de Jennifer López
La cantante ha publicado un vídeo en ropa interior sobre el escenario que ha desatado todo tipo de críticas
«¿No tienes ropa?», «No entiendo por qué lleva eso puesto», ¿Qué vendes, tu canción o tu cuerpo?». Estos son solo algunos de los comentarios que Jennifer López ha recibido en su último post de Instagram, donde aparece encima de los escenarios cantando en ropa interior con la intención de promocionar su próximo concierto en Las Vegas. Un gesto que algunos han catalogado de obsceno, mientras que otros han querido admirar, entre ellos Paula Echevarría, quien ha estallado ante dichas críticas deshaciéndose en halagos hacia el cuerpo de la artista.
«He leído comentarios que cuestionan cuál era la necesidad de salir así en bragas… Y de verdad que si a los 56 años tengo ese cuerpazo sin flacidez, ni celulitis, tonificado al máximo y trabajando a base de dieta y ejercicio duro (porque ya os digo yo que esta leona se lo curra hasta la extenuación), yo también saldré en bragas. ¡Avisados estáis!», escribían junto a un emoji de risas.
Ver esta publicación en Instagram
No es la primera vez que Paula Echevarría comparte con sus seguidores su profunda admiración por el físico de ciertas celebridades. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, publicó un vídeo de la actriz Goldie Hawn saltando con gran energía en un trampolín o cama elástica. Una secuencia que la asturiana no quiso pasar por alto. «Tiene 80 años… Es a lo que aspiro en la vida», escribía, dejando entrever que en su vida el deporte y la buena alimentación son dos aspectos fundamentales en su rutina. Y es que por todos es sabido que la actriz está en plena forma a sus 48 años. No obstante, su estilo de vida tiene un claro objetivo, y fue ella misma la que lo desveló en una entrevista concedida a Women’s Health.
«No lo hago para estar fitness, sino para poder salir del gimnasio y comer lo que me dé la gana», expresaba, añadiendo que se consideraba muy «buena comedora» y de esta manera podía compensarlo. Al mismo tiempo, también señalaba que se encontraba muy bien cuando practicaba deporte, una sensación que le ayudaba a ser constante. Aun así, destacó al medio citado que era de vital importancia «encontrar una actividad que realmente te motive». De hecho, Paula ha reconocido que ha probado todo tipo de deportes: desde gimnasio sola hasta gimnasio con monitor, entrenadores personales en casa, chaleco de electroestimulación, power plate o spinning, entre otros.
Ver esta publicación en Instagram
La rutina de Jennifer López
El envidiable físico de Jennifer López es el resultado de un gran esfuerzo y de mucha constancia. Aun así, la intérprete ha confesado que con el paso del tiempo ha aprendido a adaptar el entrenamiento a su edad y a su apretada agenda. «Trabajo de manera más inteligente, no más dura. No importa si tienes solo 30 minutos, lo importante es hacer que esos minutos cuenten», comentó en una entrevista a CBS Mornings. «El músculo ayuda a quemar grasa, especialmente a medida que envejecemos y el cuerpo naturalmente pierde masa muscular», añadió.