Así es la vida privada de Joaquín Reyes: matrimonio, hijos y su casa retro

Esta noche, El Hormiguero recibe a uno de los grandes referentes del humor español: Joaquín Reyes. El actor y cómico, conocido por su estilo surrealista e inconfundible, vuelve al programa de Pablo Motos para repasar su trayectoria, compartir anécdotas y presentar sus nuevos proyectos. La entrevista promete risas, reflexiones sobre la cultura popular y momentos de ingenio que solo Reyes sabe ofrecer, manteniendo esa mezcla de naturalidad y locura que lo ha hecho tan querido por el público.

Joaquín Reyes es, sin duda, un nombre clave en la comedia contemporánea española. Licenciado en Bellas Artes, su formación artística le permitió desarrollar un estilo visual único que luego trasladaría a la comedia. Antes de centrarse en el humor, Reyes comenzó su carrera como ilustrador y diseñador, creando personajes y animaciones que más tarde darían vida a sus icónicas secciones en televisión. Su salto a la popularidad llegó con La hora chanante, programa emitido en Paramount Comedy, donde junto a Ernesto Sevilla, Julián López y Carlos Areces rompió con los esquemas tradicionales del humor televisivo. Tras este éxito, Muchachada Nui consolidó su figura como creador de un universo propio, repleto de parodias, imitaciones y absurdos que siguen influyendo a nuevas generaciones de cómicos.

Esta noche, Reyes llegará al plató para hablar de su nuevo proyecto teatral, La verdad, que se estrenará el próximo 15 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. En esta comedia, el actor interpreta a un mentiroso compulsivo atrapado en un entorno donde todos mienten, lo que promete situaciones cargadas de ironía, humor absurdo y reflexión sobre la naturaleza humana.

Pero Joaquín Reyes no es solo un genio del humor; también es un hombre de familia discreto y reservado. Casado con Marta, su novia de toda la vida y profesora de Educación Infantil, el cómico tiene dos hijos, Ester y Jesús, a quienes protege del foco mediático. En varias entrevistas ha confesado que su familia es su mayor pilar, y que su mujer es la crítica más honesta de su trabajo, aportando una visión clara y sincera a sus espectáculos. Sus hijos, aunque alejados de la fama, comparten su sentido del humor y su pasión por el dibujo, y Reyes asegura que se sienten orgullosos de su padre como «superhéroe» capaz de hacer reír a la gente.

La vida de Joaquín Reyes también se refleja en su hogar, un espacio luminoso y creativo en Madrid que combina elementos retro, muebles de madera y numerosos detalles de colección, como un molde de Michael Jackson y fotogramas de películas que lo inspiran. Su casa, donde pasa los momentos de descanso y trabaja en sus proyectos, es un reflejo de su personalidad: ordenada, artística y acogedora, con rincones especiales como su terraza, su despacho o incluso el baño, que considera su espacio de reflexión.

Esta noche, los espectadores de El Hormiguero podrán disfrutar de la faceta más cercana y divertida de Joaquín Reyes, que promete hacer reír, sorprender y emocionar con su humor absurdo y su talento inigualable. Entre anécdotas, reflexiones sobre el mundo digital y recuerdos de su infancia en Albacete, Reyes ofrecerá una charla que servirá tanto de homenaje a su trayectoria como de presentación de sus nuevos proyectos.