Así ha sido el primer plan de Julián Muñoz tras recibir el alta hospitalaria

Después de una semana ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella, Julián Muñoz ha recibido el alta. Visiblemente desmejorado, con unas gafas de sol y una mascarilla quirúrgica, las cámaras de Gtres captaron al ex alcalde de Marbella el pasado miércoles, 12 de junio, saliendo de las instalaciones del centro médico mencionado en compañía de Mayte Zaldívar. Como era de esperar, los reporteros encargados de cubrir sus pasos le preguntaron sobre su estado de salud, pero no recibieron ningún tipo de respuesta, ya que el ex político prefirió mostrarse fiel a su eterno blindaje que, por ahora, parece no estar dispuesto a romper. No obstante, la misma agencia señalada ha conocido cuál ha sido el plan que ha realizado Muñoz durante sus primeras horas fuera de las instalaciones médicas, el cual, como no podía ser de otra manera, ha sido alrededor de sus seres más queridos.

A paso lento y con la mascarilla quirúrgica de nuevo en su rostro, Julián Muñoz se ha dejado ver caminando junto a su hija por el paseo marítimo de Marbella, ciudad en la que reside. En los últimos tiempos, Elia, su hermana Eloísa y su madre, se han mostrado como pilares fundamentales del que fue pareja de Isabel Pantoja y, una vez más, con este paseo bajo el sol malagueño, ha vuelto estar al lado de su progenitor de una manera incondicional. Cabe recordar que Elia fue también la persona que le acompañó durante su ingreso, el pasado miércoles, 5 de junio.

Julián Muñoz y su hija Elia paseando por Marbella. (Foto: Gtres)

Minutos después de esta especial escena entre padre e hija, Mayte Zaldívar y Fernando confirmaban a las cámaras de Gtres que era un día muy significativo para el clan ya que, además de que el ex alcalde había sido dado de alta, también era el cumpleaños de uno de los nietos pequeños del mismo, por lo que se disponían a festejarlo todos juntos, sin entrar en mayores detalles de cómo y dónde era la celebración.

Fernando, Mayte Zaldívar y su nieta en Marbella. (Foto: Gtres)

Los últimos datos sobre su estado de salud

Pese a que fue el propio Julián Muñoz quien confesó padecer un «cáncer galopante», lo cierto es que no han sido muchos los datos que han trascendido sobre su evolución. Tras su último alta hospitalaria, Mayte Zaldívar reconoció estar muy contenta con la noticia, aunque no desveló en ningún momento el punto en el que se encontraba la enfermedad del ex alcalde: «Está mejor, ya vamos de alta así que ya estamos contentos todos. Ahora necesita estar relajadito y tranquilo porque le han dado el alta, pero nada más», decía.

Mayte Zaldívar y Julián Muñoz en las inmediaciones del Hospital Costa del Sol de Marbella. (Foto: Gtres)

Sin embargo, días antes, desde el plató del programa Vamos a ver, la periodista Almudena del Pozo dio algún que otro detalle sobre cómo había vivido el político los últimos días en el hospital: «He hablado con Julián Muñoz[…] Me ha contado un poco que ha estado bien el fin de semana, que está en la lucha… le he notado muy animado y muy bien de voz. Me ha contado que ha estado dando paseos por los jardines del hospital, que ha estado a ratos solo muy entretenido viendo series y a ratos muy acompañado. Me ha dicho que valora absolutamente a todos los familiares que tiene en estos momentos… que es consciente de que no siempre ha sido el mejor y no siempre se ha portado bien con todos ellos, y que, al final, se está dando cuenta de que es lo que tiene», explicaba.