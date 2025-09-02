Así es Rodrigo Vázquez, el hombre que ha roto esquemas al sustituir a Jordi Hurtado en ‘Saber y ganar’

Momento histórico para la cadena pública de nuestro país. Después de casi tres décadas, Jordi Hurtado será sustituido en el programa Saber y ganar. No obstante, solo será en una franja horaria, concretamente en la de los fines de semana, momento en el que Rodrigo Vázquez, conocido por presentar El Cazador, cogerá las riendas y se pondrá al frente de uno de los concursos más míticos de la parrilla española. Así, el apodado como el hombre de la eterna juventud reducirá su agenda de trabajo, sin dejar de lado el programa que le ha consolidado como todo un icono televisivo.

No obstante, como no podía ser de otra manera, esta noticia ha despertado un gran interés por conocer todo sobre Rodrigo Vázquez, el hombre que ha sido fichado para sustituir a Hurtado. Tiene 37 años y es licenciado en Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia), su tierra natal. A su corta edad, posee una larga trayectoria en el mundo comunicativo, la cual comenzó en la Televisión de Galicia, donde trabajaba en un programa de deportes y, posteriormente, en uno basado en el mundo agrario de la zona.

En 2018 protagonizó uno de los momentos más importantes de su carrera cuando presentó las campanadas de la televisión autonómica mencionada, un reto que le dio la oportunidad de saltar a los canales nacionales, sustituyendo a Ion Aramendi en El Cazador, un concurso de cultura general emitido en La 1. Más tarde, hizo de maestro de ceremonias de la segunda edición del Benidorm Fest junto a Mónica Naranjo e Inés Hernand. Y ahora, se pondrá al frente de Saber y ganar, uno de los espacios televisivos más conocidos y longevos de nuestro país.

En cuanto a su vida personal se refiere, los pocos datos que se conocen son los que él mismo publica en sus redes sociales. En ellas, el periodista se muestra como un fanático del fútbol, concretamente del Real Club Deportivo de La Coruña, ya que ha publicado alguna que otra fotografía luciendo la equipación del club.

Por otro lado, también se puede intuir que es un viajero empedernido. De hecho, en algunas de sus publicaciones, ha desvelado que ha visitado lugares como Los Ángeles, Colombia, México, Tailandia o California, entre otros muchos destinos.

Por último, se desconoce si a día de hoy mantiene algún tipo de relación sentimental, ya que en su contenido de Instagram no aparece nadie en concreto al que le dedique unas palabras sentimentales que dejen entrever que es su pareja. Al mismo tiempo, tampoco han trascendido detalles de su pasado amoroso.