Así prepara el pavo de Acción de Gracias Meghan Markle

Los duques de Sussex se preparan para disfrutar en familia de uno de los días más especiales del año para los norteamericanos. Estamos hablando de la celebración de Acción de Gracias, que Meghan Markle lleva festejando desde la infancia, mientras que el príncipe Harry comenzó a hacerlo a raíz de su relación con la norteamericana. Es un día muy importante para los estadounidenses y Meghan no ha dudado en compartir con sus seguidores algunos detalles de lo que tiene preparado.

Mientras que en años anteriores el hermetismo rodeaba a la pareja y a todo lo que tenía que ver con su vida personal, de un tiempo a esta parte las cosas han cambiado. El regreso de la duquesa a las redes sociales ha permitido que los seguidores de Meghan Markle tengan una visión más directa de sus rutinas y de su día a día. Planes que, por supuesto, incluyen tanto al príncipe Harry como a sus hijos, aunque intenta que no se les vea la cara ni a Archie ni a Lilibet.

El pavo de Acción de Gracias

En esta fecha tan especial en todos los hogares de Estados Unidos se disfruta de una cena con pavo asado. Aunque hay personas que lo encargan, lo habitual es que se cocine en casa. Esto es precisamente lo que ha hecho Meghan Markle y ha aprovechado para compartir un vídeo a través de los stories de su cuenta en redes sociales.

El pavo de Meghan Markle. (Foto: Redes sociales)

Muy aficionada a la cocina desde siempre y ahora más todavía desde que empezó con su docuserie de la mano de Netflix, en el vídeo se ve cómo la duquesa de Sussex adereza el pavo antes de ponerlo a macerar durante unas horas, para que así absorba todos los sabores y aromas de cara al horneado.

De momento no se ha confirmado cómo van a celebrar los duques de Sussex este día tan especial, pero lo que sí está claro es que van a cenar en familia y van a disfrutar de un delicioso pollo hecho en casa. Una velada en la que probablemente les acompañe la madre de Meghan Markle, Doria Ragland, que está muy unida a la pareja.

De voluntariado con sus hijos

Los duques de Sussex siempre han estado muy comprometidos con temas relacionados con la solidaridad, tanto en su etapa como miembros de la familia real como después, a través de la Fundación Archewell. Este año han aprovechado para compartir este compromiso con los más necesitados con sus hijos y se han llevado tanto a Archie como a Lilibet a colaborar con una cocina comunitaria sin fines de lucro de Los Ángeles. Allí estuvieron los cuatro preparando platos para familias que no pueden hacerlo por sí mismas. Por ejemplo, envasaron los menús para que después se repartieran, pero también hornearon galletas y cortaron verduras.

Los duques de Sussex con sus hijos. (Foto: Archewell)

En su página web oficial, el príncipe Harry y Meghan Markle han compartido una serie de fotografías de esta visita, previa a la celebración de Acción de Gracias. Más allá del simbólico acto en sí, lo más llamativo es la creciente exposición de los hijos de la pareja, a quienes hasta no hace mucho se protegía al máximo, para evitar que salieran en medios. Aunque no se les llega a ver el rostro, no cabe duda de que tanto Archie como Lilibet están cada vez más acostumbrados a este interés por ellos y a la presencia de las cámaras, pese a que por ahora sean las de personas a las que conocen y con las que están familiarizados.