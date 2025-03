Así es Miki Jr., el hijo de Luis Miguel que sigue sus pasos en la música

Luis Miguel es uno de los artistas más consolidados y conocidos del panorama internacional. Sin embargo, a pesar del éxito que siempre ha cosechado su trayectoria sobre los escenarios, es habitual ver cómo intenta salvaguardar su faceta privada bajo los hilos más herméticos. De hecho, son muy pocos los detalles que se conocen acerca de su familia. Hasta ahora. Que uno de sus hijos ha cumplido la mayoría de edad y ha decidido seguir sus pasos en el mundo de la música.

Su nombre es Miguel Gallego Arámbula. Nació en el 2007 y el pasado 1 de enero cumplió 18 años. Es el hijo mayor común del intérprete de La incondicional y Aracely Arámbula, quienes pusieron fin a su matrimonio en 2009. No obstante, ambos pactaron mantener a sus hijos alejados de la vida pública, pero tras conocer el debut del conocido como Miki Jr. en la música, esta «cláusula» podría estar a punto de dar un giro de 180 grados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Fue presentado delante de los focos durante un posado junto a su hermano Daniel, pero lo cierto es que desde entonces, poco o nada se sabe sobre su actual vida privada. No obstante, a pesar de este eterno blindaje, ambos hermanos tienen una cuenta de fans en Instagram que ha ido publicando los pocos pasos que se han ido conociendo de ellos a lo largo de los años. Una de las últimas veces que fueron vistos públicamente fue durante un concierto de su progenitor en la ciudad mexicana de Chihuahua.

Luis Miguel, en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

En cuanto a la vida sentimental del apodado artísticamente como Miki Jr., fue su madre, Arecely, la que destapó el pasado 2024 que mantenía un noviazgo con una «preciosa joven». «Yo me siento muy feliz […] Disfruto de que mi hijo sea feliz y que me lo quieran», desvelaba durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando. Ha pasado casi un año de estas declaraciones y, al mantener un perfil discreto, se desconoce si el noviazgo del joven continúa avanzando o si, por el contrario, ha llegado a su fin.

Sobre el inminente debut de Miguel Gallego en el mundo de la música, Beatriz Cortázar aseguró que Luis Miguel no estaba muy contento con la noticia de que su hijo siguiera sus pasos, ya que consideraba que lo mejor para el joven sería continuar ajeno a lo mediático. No obstante, por ahora, el cantante no se ha pronunciado públicamente al respecto. Por otro lado, Antonio Pérez Garibay anunció desde el programa Hoy Día de Telemundo que estaría todo listo para que Miki Jr. diera el salto a la música este 2025 y, bajo su punto de vista, creía que tenía posibilidades de superar el éxito de su padre sobre los escenarios. «Viene algo muy grande», sentenciaba. Por ahora, se desconoce el género musical por el que se decantará en su lanzamiento.