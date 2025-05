Ángel Cristo Jr. ha reaccionado a las palabras de Fran Rivera sobre su madre, Bárbara Rey. En plena Feria de Sevilla, en la caseta del Turronero, el hermano de Cayetano Rivera, invitado a esta fiesta privada en El Real, se refirió a la ex vedette mientras actuaba y de la que dijo que podía haber sido su «madrastra». Para entender esta historia, tenemos que remontarnos a finales de los 70 cuando Paquirri mantuvo un affaire con la ex de Ángel Cristo. Sin embargo, Isabel Pantoja se cruzó finalmente en la vida del torero, y la historia de la actriz y el diestro fallecido se quedó en un breve romance.

La reacción de Ángel Cristo a la dedicatoria de Fran Rivera a su madre

Días después de la fiesta del Turronero en la Feria de Abril, Amor Romeira destapó la dedicatoria que Fran Rivera le hizo a Bárbara Rey durante la celebración. Según la colaboradora televisiva, el hijo de Carmina y Paquirri dijo: «La siguiente canción se la quiero dedicar a Bárbara Rey, que ojalá hubiera sido ella mi madrastra y no la hija de fruta que me tocó». Además, añadió que Lourdes Montes también se refirió a la ex vedette tras el comentario de su marido: «Ella es la que tenía que haber sido mi suegra».

Las reacciones a ello no se han hecho esperar. La primera de ellas fue la de la propia protagonista, Bárbara Rey, que según contó la tertuliana de Fiesta, «se quedó impávida, sin saber cómo reaccionar. Esto no fue un comentario improvisado; es algo que claramente se ha hablado en su casa».

Bárbara Rey en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Aunque la madre de Ángel y Sofía Cristo en esta ocasión no ha hecho referencia al torero fallecido, sí que habló sobre su affaire en un especial de Lazos de Sangre, donde contó cómo había conocido al difunto marido de Isabel Pantoja: «A Paquirri le conozco a principios del 79 y termino con él en el mes de octubre. En mi fuero interno sabía perfectamente que él me veía como la Bárbara Rey despampanante, de pechuga al aire. Debí de ser un poco más dura con él, hacerme la difícil como hacen otras. Yo sabía que no era la típica mujer con la que se podía casar. Sabía en aquellos momentos que seguía enamorado de Carmina, y me lo dijo en más de una ocasión. En ese momento tenía el corazón roto».

Sofía Cristo. (Foto: Gtres)

Tras ello, por alusiones, en un evento al que acudió hace unos días, Sofía Cristo también se pronunció sobre el comentario de Fran Rivera, al que reaccionó con sentido del humor: «Me se la vida de mi madre y sus historias y las sabemos todos. Con gracia, con respeto, está todo un su serie. Qué fantasía de titular. No soy de ir a la Feria de Sevilla, pro me encantó que fuera mi madre, se encontró con mucha gente que le adora. Una anécdota divertida. A Fran le mando un beso, podría haber sido mi hermanastro. Fran es una persona muy espontánea y natural, estaban de fiesta y dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. No le conozco en persona, nunca les he visto en persona».

El último de ellos ha sido Ángel Cristo. El primogénito de Bárbara Rey, que está viviendo un auténtico litigio con su madre tras contar su versión de la historia de su vida y de la de su progenitora, ha optado por el silencio en este caso, aunque no ha dudado en mostrar cuál es su postura y cómo se toma esta noticia. Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para verlo.