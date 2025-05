Sofía Cristo ha reaccionado a las palabras que dijo Fran Rivera sobre su madre -de la que dijo que «podría haber sido su madrastra y no la que le tocó-, según contó Amor Romeira, presente en la fiesta del Turronero en la Feria de Sevilla. La hija de Bárbara Rey ha opinado sobre este supuesto y que hubiera pasado si su progenitora hubiera mantenido una relación sentimental con el siempre recordado Paquirri.

La reacción de Sofía Cristo a las palabras de Fran Rivera

Hace unos días, Amor Romeira, colaboradora de Fiesta, desveló en el programa vespertino de los fin de semanas de Telecinco que, en un momento dado en la caseta del Turronero, Fran Rivera dijo que le hubiera gustado más que Bárbara Rey hubiera sido su «madrastra». Toda una declaración de intenciones ya que es sabido que el diestro retirado no mantiene relación con Isabel Pantoja, la última mujer de su padre.

Aunque el marido de Lourdes Montes no se ha pronunciado al respecto -ni ha confirmado que se refiriera a Bárbara Rey en la Feria de Abril-, sí que lo ha hecho Sofía Cristo, que entre risas ha comentado la mencionada anécdota ocurrida en El Real de la Feria.

Bárbara Rey en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

«Me se la vida de mi madre y sus historias y las sabemos todos. Con gracia, con respeto, está todo un su serie. Qué fantasía de titular. No soy de ir a la Feria de Sevilla, pro me encantó que fuera mi madre, se encontró con mucha gente que le adora. Una anécdota divertida. A Fran le mando un beso, podría haber sido mi hermanastro. Fran es una persona muy espontánea y natural, estaban de fiesta y dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. No le conozco en persona, nunca les he visto en persona», ha dicho la hija pequeña de la vedette y del domador fallecido.

Además, ha querido aclarar que ese encuentro con los hermanos Rivera Ordóñez no se ha dado, no porque no quieran, si no porque ella no se codea en el mismo círculo social que los hijos en común de Paquirri y Carmina Ordóñez. «Lo más cercano que tengo del mundo del toro es a mi amiga Gloria Camila, pero nunca me he movido por ese ambiente», ha zanjado.

Sofía Cristo. (Foto: Gtres)

Por su parte, la hermana de Ángel Cristo -del que ha preferido no pronunciarse debido a sus últimos desencuentros mediáticos tras contar Ángel la versión de sus vivencias familiares-, ha dejado claro que se encuentra «en un momento muy bueno», aunque subraya que eso no significa que no tenga sus «crisis»: «Estoy en un momento muy bueno, pero eso no significa que no tenga mis crisis. Eso es parte de la vida de la artista, tengo cambios, estoy intentado crecer… Estoy en un momento muy dulce y muy enamorada. Pero siempre quiero más, soy muy exigente conmigo misma».