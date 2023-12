Así han vivido Terelu Campos y Carmen Borrego su primera Navidad sin María Teresa

El pasado viernes, Carmen Borrego no pudo evitar emocionarse, desde el plató de Así es la vida, tras la despedida de Sandra Barneda ante su descanso por las vacaciones de Navidad. Y es que la colaboradora tuvo que dar la espalda a la cámara, envuelta en lágrimas, tras ser consciente de la complicada Nochebuena que viviría con la ausencia de su madre en la mesa. Las redes sociales no fueron testigos de cómo vivió el clan estas primeras Navidades sin la veterana periodista, pero de nuevo, la hija menor de la misma, ha sido la encargada de dar a conocer los detalles de estas complicadas fiestas.

«Ha sido complicado. Hemos estado juntas que era lo que hubiera querido ella», comenzaba a manifestar desde el matinal de Mediaset Vamos a ver. Continuaba asegurando que su madre era una persona muy «navideña y detallista» por lo que recordar su esencia en estas fechas ha sido muy difícil: «Yo ese día ya me levanté mal. Y estuve todo el día llorando. Terelu me ha contado que le pasó lo mismo. Así que ya llegamos a la cena lloradas. Pero hicimos una cena súper familiar, en honor a ella. Brindamos por ella y ahí fue donde volvimos a derrumbarnos», proseguía visiblemente emocionada.

Carmen Borrego en el plató ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Pese a que ha sido un momento difícil, Carmen se ha mostrado satisfecha de saber que su madre estará orgullosa de ellas por «seguir su tradición»: «Hemos estado juntas y hemos seguido comiendo lo mismo que se comía cuando ella estaba», manifestaba. No obstante, Borrego ha hecho hincapié en que las primeras veces siempre son complicadas y que al final el fallecimiento de su madre está muy reciente aún: «Es muy pronto y el primer año son las primeras veces de todo. Además, es especialmente complicado porque las Navidades del año pasado fueron el inicio de su punto de partida», explicaba.

En recuerdo de María Teresa Campos, Carmen ha contado que decidió regalarles a su hermana, a su sobrina y a su hija una cosa de su progenitora: «Fue un momento emotivo, bonito y no se lo esperaban. A cada niña le di una chaqueta de la abuela que yo me había llevado de casa de mi madre».

En unos días se celebrará Nochevieja y Año Nuevo y tras la triste pérdida que ha experimentado el clan, la hermana pequeña de Terelu ha desvelado la drástica decisión que ha tomado para el último día del año: «No me voy a comer las uvas. No quiero. Es que no las voy a poder tragar», aseguraba, añadiendo que, en esta ocasión, cenará con la familia de su marido, al mismo tiempo que el día de Reyes lo disfrutará junto a su nieto, ya que considera que los niños «dan mucha alegría».

Horas después de las palabras de Carmen Borrego, Alejandra Rubio también ha hablado sobre las primeras Navidades sin su abuela. Ocupando su silla de colaboradora en Así es la vida, la joven ha coincidido con las palabras de su tía y ha manifestado que «la tristeza y el llanto estuvieron presentes» en la mesa: «La hemos recordado con cariño y con esa ternura que ha reflejado mi tía», concluía.