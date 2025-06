Así es Fernando Iglesias, el discreto novio de Pedro Almodóvar que ha logrado algo casi imposible

Se llama Fernando Iglesias, conoció a Pedro Almodóvar en 2002 y ha conseguido algo casi imposible: ser la pareja del conocido director y pasar totalmente inadvertido. A pesar de dedicarse al mundo del espectáculo, el protagonista de nuestra noticia no es un rostro conocido. Es actor y modelo profesional, de hecho forma parte de la agencia Mad Models y ha participado en campañas importantes. Es más, en su momento tuvo papeles secundarios en algunas películas de Almodóvar, como por ejemplo Hable con ella o Los abrazos rotos, donde se puso en la piel de un camarero.

Pedro Almodóvar ha contribuido a escribir la leyenda de grandes artistas, como por ejemplo Penélope Cruz y Antonio Banderas. Pero, ¿cómo es cuando se apagan los focos y con quién comparte su vida? Hace más de dos décadas que está enamorado de Fernando, a quien conoció en una fiesta. Lo suyo fue un flechazo. Enseguida se enamoraron y nunca se han separado. Quizá tenga mucho que ver las reglas no escritas que tienen en su relación.

Campañas de Fernando Iglesias. (Foto: Página web Mad Models)

Siguiendo la información de ABC, Almodóvar y su compañero sentimental viven en una eterna luna de miel, aunque tienen una relación poco habitual. Se adoran, pero hace mucho tiempo pensaron que lo mejor para mantener la llama encendida era vivir en casas separadas. Tienen citas y hay noches que duermen juntos, pero cada uno posee su propio espacio.

Las normas de Pedro Almodóvar y Fernando Iglesias se extienden incluso en los periodos vacacionales. Tal y como informa el citado medio, reservan habitaciones distintas dentro del mismo hotel para no invadir el terreno que ambos consideran necesario.

La hermética vida de Almodóvar

La esfera privada de Pedro Almodóvar está rodeada de un hermetismo difícil de descifrar. Por todos es conocido que el artista es íntimo amigo de Penélope Cruz, de Alaska o de Bibiana Fernández. Considera familia a algunos de sus compañeros de trabajo, pero no le gusta hablar demasiado sobre su círculo biológico. Sus padres se llaman Francisca y Antonio y sus hermanos Agustín, María y Antonia. No obstante, quién más interés despierta es su pareja, Fernando.

Penélope Cruz, Antonio Banderas y Pedro Almodóvar en los Premios Oscar

La agencia Mad Models informa de que Fernando mide 1.98 y su forma física ha despertado el interés de muchas campañas de publicidad. Es 14 años más joven que el director de cine y tiene un pasado importante en el mundo del deporte. Empezó dedicándose al baloncesto, aunque finalmente se decantó por la fotografía.

«Hago de todo. Según me viene el toro, lo cojo. Hago fotografía, pero también continúo con el deporte y con cosas de publicidad, que es para lo que más me llaman», declaró en una de las pocas entrevistas que ha concedido a lo largo de su carrera, esta vez en el periódico El Mundo. Según dicho medio, Fernando forma parte de un círculo privilegiad: «No es ningún advenedizo. Proviene de una familia acomodada y conservadora y no está con Almodóvar por interés alguno. Vive en una casa en Malasaña junto a su madre. Es un hijo súper responsable».