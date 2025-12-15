Así están ayudando los hijos de Rocío Dúrcal a su tía Fedra tras la estafa sufrida por su marido

Fedra Lorente, más conocida como La Bambi en el mundo del espectáculo, está arruinada. Así lo ha confesado ella misma hace tan solo unos días, tanto en el papel couché como en televisión, donde ha confesado que «está muy mal de dinero y que incluso ha tenido que recurrir a Cáritas» como consecuencia de la estafa continuada de la que fue víctima su marido, Antonio Morales, antes de morir. Como no podía ser de otra manera, su complicada situación económica ha generado un gran revuelo mediático y, en medio de la expectación, su sobrina Carmen Morales no ha querido optar por el silencio.

«Es un tema muy delicado. Mi hermano y yo éramos conscientes de todo. Mi tío vino a hablar conmigo hace unos años y me contó lo que le estaba pasando. […] A mí me sonó un poco extraño todo y le dije que tenía pinta de que no era real […] Él era extremadamente bondadoso», comenzaba a decir durante su presencia en la 31ª edición de los Premios Forqué celebrada en IFEMA, Madrid.

Carmen Morales en la 31ª edición de los Premios Forqué. (Foto: Gtres)

Carmen continuaba señalando que tanto ella como su hermano intentaron por todos los medios convencer a su tío de que «aquello era una auténtica locura y que era mentira», pero él, que confiaba plenamente en su fe porque era una persona muy creyente, no contemplaba la posibilidad de que le estuvieran engañando.

Han pasado cuatro meses desde que Miguel murió y ahora que su Fedra se ha quedado con las cuentas bancarias completamente vacías, Carmen y Antonio siguen ayudando en la medida de lo posible a su tía. «Ahora creo que hay que partir de la base del tiempo presente e intentar estar ahí para lo que necesiten, todo, anímicamente, económicamente, lo que haga falta, por supuesto, para ayudar y tal. Mi hermano está un poco más dedicado a todo el tema del papeleo, abogados, notarios, etcétera. Y yo también en lo que pueda ayudar», expresaba. No obstante, añadía que no era un tema fácil para recurrir a las acciones legales, ya que Miguel hizo lo que hizo «por voluntad propia». «Es muy difícil denunciar hechos y así que te hagan caso […] Pero lógicamente estamos ahora en un punto en el que tenemos que apoyarnos todos y hacer lo que podamos», decía.

Miguel Morales y Fedra Lorente. (Foto: Gtres)

Además, Carmen corroboraba las palabras de su tía Fedra y confirmaba que su hermano y ella se habían hecho cargo de los gastos del tanatorio de su tío. «Lo hicimos porque es lo que toca […] Yo creo que hay que mirar el tiempo presente ahora mismo e intentar ayudar en lo que podamos ahora, que es cuando nos necesitan», concluía, haciendo hincapié en que su hermana Shaila también había sido conocedora de todo lo ocurrido desde el principio, pero que, en su caso, al no vivir en España, había ayudado en lo que podía en cada viaje que realizaba a su país natal.