Así es Encarna, la madre y gran apoyo de Eva González en un momento clave de su vida

Eva González está de celebración. El 68 cumpleaños de su madre es el motivo por el cual hoy, la presentadora se encuentra muy feliz. A pesar de que siempre ha intentado mantener su vida personal alejada del foco mediático, han sido incontables las ocasiones en las que ha mostrado el gran amor que siente por la mujer que le dio la vida. Tras la trágica pérdida de su padre, por un ictus, hace más de diez años, Encarna se ha convertido en el pilar fundamental en la vida de su hija. Ahora, que la modelo se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales, celebra la vida junto a su primogénita.

“De ella quiero pensar que heredé la flamencura y el coraje de vivir”, escribió el año pasado junto a unas fotografías en las que se puede observar algunos de los momentos que han marcado su vida estos últimos años y en los que siempre ha estado presente su madre. De esta manera, a través de las imágenes compartidas por Eva, podemos observar a Encarni disfrutando de su papel de abuela, sosteniendo a sus nietos en brazos. Hasta ahora, cuenta con dos nietos: Cayetano, hijo de Eva, y Martín, hijo de María. Además, también hemos tenido la oportunidad de verla junto a sus hijas en algunas fotografías, compartiendo risas y momentos de cercanía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

“La capacidad de reponerse, de reinventarse, de adaptarse… Y sobre todo el valor de la familia y de estar unidos. Mi familia es un gran matriarcado en el que nos han enseñado que vamos todos a una y que sabemos buscar la risa pase lo que pase. Te quiero mamá”, finalizó confesando ante sus miles de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

Con su vida dividida entre Sevilla y Madrid, no sorprende que la presentadora extrañe los momentos que comparte con su familia en su lugar de origen, donde regresa siempre que su trabajo lo permite. De hecho, fue uno de los primeros destinos a los que viajó cuando las restricciones se suavizaron después del confinamiento del pasado marzo. La comunicadora no podía esperar más y compartió una fotografía abrazando a su madre después de unos meses tan difíciles. Este gesto, lleno de inocencia y amor, generó numerosas críticas al no respetar las distancias de seguridad, tanto que finalmente optó por eliminar este emotivo momento de su cuenta de Instagram.

El nuevo proyecto profesional de Eva González

Después de triunfar en programas como MasterChef y La Voz, la modelo y presentadora sevillana de 43 años volverá a liderar un divertido programa en el que no estará sola. Esta vez, contará con la compañía de dos de los rostros más populares y queridos de la televisión: Roberto Leal e Iñaki López. Según ha confirmado la cadena en un comunicado, Eva será la presentadora de López y Leal contra el canal, la adaptación del exitoso formato internacional Beat the Channel.

«Al final de cada programa se elegirá si ellos ganan o pierden contra la cadena. Si resultan ganadores tendrán un valioso y preciado tiempo delante de la cámara para poder hacer y decir lo que quieran. Si pierden, sin embargo, se deben poner a las órdenes de la cadena durante un día completo». Eva será la maestra de ceremonias y se encargará de asegurar que se cumplan las normas del programa.