Laura Valenzuela falleció el pasado 17 de marzo, a los 92 años de edad, tras varias semanas arrastrando un empeoramiento en su estado salud. La actriz y presentadora se encontraba ingresada en el hospital La Princesa de Madrid, tal y como desveló su hija, Lara Dibildos, quien se ha convertido ahora en heredera universal del patrimonio de su madre. Uno que, según ha trascendido en los últimos días, la actriz se estaría planteando vender.

Concretamente, Lara Dibildos habría decidido poner a la venta el chalet que Laura poseía en Marbella y donde la intérprete de Españolas en París o La dinamita está servida, veraneaba desde hacia décadas con toda su familia. Tal como ha publicado la revista Semana, se trata de un inmueble ubicado en la exclusiva urbanización de Guadalmina Baja, en el límite oeste de Marbella, donde se encuentra con la vecina ciudad de Estepona; valorado en más de cuatro millones de euros. Una cantidad que Laura querría reinvertir en una nueva casa en Madrid. En la actualidad, la actriz reside en un amplio piso ubicado en el Paseo de la Castellana de la capital.

Lara Dibildos en las inmediaciones del Tanatorio de La Paz / Gtres

El chalet cuenta con 850 metros cuadrados distribuidos en dos alturas que se componen, a su vez, por ocho dormitorios, cinco baños, una gran cocina y piscina privada. Además, la propiedad tiene un porche que rodea parte de la casa y que da a una una terraza solárium con impresionantes vistas al jardín; un pozo de agua potable propio, placas solares y un trastero. Independientemente a la vivienda, asimismo, la villa en la que se encuentra la casa tiene dos garajes y espacio en la entrada para diez coches. La casa fue reformada hace algunos años.

El año más complicado de Lara Dibildos

A la muerte de su madre, se sumó recientemente su ruptura con el abogado, Cándido Conde-Cumpido, apenas cinco meses después de comenzar su noviazgo. Fue, de hecho, la actriz y presentadora de televisión española, la encargada de confirmar la noticia de su separación de Conde-Pumpido, y ahondar además en los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar un nuevo rumbo por separado; a una conocida revista de la crónica social de nuestro país. «No hay terceras personas, simplemente una convivencia muy dura y más en estas edades que es más difícil», comenzó diciendo.

«Le agradeceré siempre lo que me ha ayudado cuando falleció mi madre, porque ha tenido una paciencia y ha sido mi apoyo, y creo que yo también le he ayudado en otras cosas. Hemos pasado un verano muy bonito, pero la vuelta al cole no la hemos superado. Estamos de buen rollo, sin ningún problema y mutuo acuerdo», añadió.