Así celebró Amador Mohedano su cumpleaños más complicado: "No me han dejado dormir"

Amador Mohedano acaba de cumplir 72 años, aunque lo ha hecho de manera bastante discreta y alejado del foco mediático. Y es que el hermano de Rocío Jurado no pasa por su mejor momento, sobre todo porque durante los últimos meses ha tenido que hacer frente a diversos problemas de salud e incluso pasó un tiempo ingresado en el hospital. Así, parece que lo único que quiere ahora es un poco de tranquilidad.

Desde El precio justo, no dudaron a la hora de alegrarle el día e incluso le sorprendieron con una tarta de chocolate para que pudiese soplar las velas en una fecha tan señalada. Un gesto que Mohedano agradeció, además de explicar si había recibido muchas felicitaciones. De hecho, su principal deseo sería «tener salud».

Captura de ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Los reporteros del programa destacaron la soledad del lugar. «Hay poco movimiento, y Amador se encuentra dentro de casa, en la finca La más grande», informaban al respecto. Y es que se ha convertido en su principal refugio. De hecho, parece que la única persona que pasó por allí fue el técnico de la piscina, quien finalmente se tuvo que dar la vuelta porque Mohedano no estaba en casa. «A los 20 minutos, cuando ha aparecido, venía de pasear a su perro», explicaba el periodista en cuestión. En ese momento, aprovechaban para felicitarle el cumpleaños.

Amador Mohedano en Madrid. (Foto: Gtres)

Amador Mohedano celebra su cumpleaños «solo y tranquilo»

«No me han dejado dormir, pero eso es bueno, significa que hay mucha gente que me quiere», confesaba ante las cámaras de Telecinco. Mensajes, entre los que no faltaron los de sus hijos y familiares más cercanos, que han permanecido a su lado en los peores momentos.

Captura de ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Tras haber perdido más de 12 kilos debido a sus problemas estomacales, el ex de Rosa Benito se ha visto obligado a cambiar su estilo de vida. Sobre todo la alimentación, la cual ha tenido que adaptar. «Estoy mucho mejor, de ayer a hoy he notado una mejoría muy buena, aunque aún estoy muy débil», se sinceraba al respecto. «Todavía tengo que seguir con mis comiditas suaves y con mis ratitos de reposo, pero la verdad es que voy a mejor», afirmaba. Consciente de que debe cuidarse mucho más, Mohedano toma caldos, sopas o purés, y de ahí que haya perdido tanto peso. Algo bastante llamativo, ya que «él siempre ha sido de buen comer», apuntaba la periodista Paloma Barrientos.

Por otro lado, el hermano de «la más grande» también ha aprovechado para pronunciarse respecto a la entrevista que concedió Rocío Flores en ¡De Viernes! o el paso de su sobrina Gloria Camila por Supervivientes All Stars. «Me gustó todo lo que dijo, estuvo muy bien», ha comentado sobre el regreso de la hija de Antonio David a Telecinco. Mientras que en el caso de Gloria Camila, considera que «todavía no ha terminado de romper; pero es como en las carreras, cuando llega la recta final es cuando aprieta».