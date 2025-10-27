"Me arrepentí de no echar a Risto en directo": Mainat saca a la luz la farsa del publicista
Mainat confiesa que quiso despedir en varias ocasiones a Risto de 'OT'
El ex de Laura Escanes no solo humilló a concursantes, sino también al propio programa que le dio a conocer
Josep María Mainat, creador de Operación Triunfo, ha desenmascarado a Risto Mejide, que formó parte del jurado de este programa durante tres años -del 2006 al 2009-. Durante su paso por este talent musical, el publicista anuló por completo a algunos de sus concursantes, como a Pablo López -del que dijo que solo valía para cantar en hoteles- o a Esther Aranda -entre muchos otros-. Ahora, el productor televisivo ha reconocido que despidió al ex de Laura Escanes por un comentario homófobo del catalán que supuso un encontronazo con Jesús Vázquez durante una gala.
Mainat destapa la verdadera cara de Risto Mejide
Josep María ha entonado el mea culpa en el podcast Vidas contadas con respecto a la contratación de Mejide. El productor ha reconocido que se equivocó en la manera de dirigir -y educar- al presentador durante su etapa en OT: «Hubo un cambio hacia el jurado y me siento culpable en parte. Risto Mejide no sabía nada de música y me dijo: ‘Me tienes que ayudar, yo soy publicista y sé hablar, pero si no me das un argumento no sabré qué decir’. Y quedábamos él y yo para mirar los ensayos. Poco a poco se fue animando».
Risto Mejide y en ‘Viajando con Chester’. (Foto: Mediaset)
Cuando Risto comenzó su andadura en el programa musical, entonces no sabía nada de la industria ni, por supuesto, de lo que era talento. Aunque Operación Triunfo podía haber sido su gran oportunidad en la pequeña pantalla, lo cierto es que los concursantes le temían, hasta tal punto que ninguno de ellos contestaba a sus críticas nada objetivas -y a veces humillantes-.
El productor ha explicado que, en un principio, se reunía con el publicista para acordar a quién le iban a dar caña en las galas. Una actitud de la que Mainat se arrepiente ya que fue entonces cuando creó al monstruo: «Yo le decía: ‘Vamos a meterle caña a este, ¿vale?’. Y le metíamos un poco de caña. Pero al cabo de poco tiempo, Risto se fue desbordando. Él ya no me hacía caso y vio que cuando metía caña, triunfaba».
@vidascontadas.podcast Toda la verdad sobre Risto Mejide como jurado de OT. 🔴 Episodio completo con Josep Maria Mainat en el link de la bio. #mainat #ot #ot2025 #viral ♬ sonido original – Vidas Contadas
Sin embargo, tal fue el personaje que se creó el entonces jurado, que el programa se vio obligado a tomar medidas: «Empezó a desparramar, pero a desparramar mucho. Tanto es así que ya no se metía con el artista como jurado, sino que se metía con las luces, con el vestuario. O incluso el día en el que lo despedimos, porque a Risto lo despedimos un día, se metió con el programa -ya que llegó a decirles a los telespectadores que eligieran a su principal competidor, Antena 3-. Cada vez que abría la boca tiraba mierda contra el programa».
Sin embargo, antes de la salida definitiva del publicista, Jesús Vázquez -entonces presentador del programa- en una gala en directo le paró los pies a Mejide por un comentario que el comunicador consideró homófobo contra un participante. Ese mismo día, Mainat tomó las riendas y llamó a Telecinco -donde entonces se emitía OT- para comunicar la decisión de despedirle: «Quedó despedido. Si Jesús Vázquez no hubiera reaccionado, habríamos salido nosotros a despedirlo».