La parroquia de San Agustín, situada en el exclusivo barrio madrileño de El Viso, acogió este lunes una emotiva misa funeral en honor a Eugenia Fitz-James Stuart y Gómez, marquesa de Tenorio y condesa de Castroponce, fallecida el pasado 26 de octubre. La aristócrata, cuyo árbol genealógico es un auténtico compendio de la historia de España, fue recordada por familiares y amigos en un acto solemne y cargado de emoción, donde se dieron cita miembros destacados de la familia Alba, como Eugenia y Alfonso Martínez de Irujo, quienes representaron a la Casa de Alba en la ceremonia.

También asistieron Javier Fitz-James Stuart, sobrino de la fallecida, acompañado por su ex mujer María Chávarri, así como personalidades del ámbito social y artístico, entre ellos Juan Abelló, Teresa de Borbón y Borbón con su hija Beatriz Moreno de Borbón-Dos Sicilias, Joaquín Güell, Nieves Álvarez y Pilar González de Gregorio, quienes quisieron arropar a los hijos y nietos de Eugenia en un momento tan doloroso.

Alfonso Martínez de Irujo en un funeral en Madrid. (Foto: Gtres)

La marquesa de Tenorio fue una mujer entregada a la gestión patrimonial y a la filantropía, orgullosa madre de tres hijos -Miguel, Hernando y Esteban de las Bárcenas Fitz-James Stuart- y abuela de siete nietos. Su vida se desarrolló entre la administración del castillo de Belmonte en Cuenca y una constante implicación en causas sociales, reflejando un equilibrio entre el lujo aristocrático y la generosidad hacia los más desfavorecidos. Eugenia, además, compartió más de tres décadas de su vida con José Luis Martín-Prat Valls, con quien formó un sólido vínculo familiar y afectivo. Su legado se percibe en la estrecha unión familiar, la admiración de sus allegados y su profundo compromiso con la cultura, ya que hablaba cinco idiomas y cultivaba amistad con intelectuales y artistas de renombre.

El funeral reunió a un elenco de invitados que refleja la relevancia social de Eugenia Fitz-James Stuart. Eugenia Martínez de Irujo y Alfonso Martínez de Irujo recordaron a su tía con respeto y cariño, mientras que Javier Fitz-James Stuart se apoyó en María Chávarri en un gesto de unidad familiar. Teresa de Borbón y Borbón con su hija Beatriz Moreno, Nieves Álvarez, Joaquín Güell, Pilar González de Gregorio y Juan Abelló estuvieron presentes para rendir homenaje y acompañar a la familia en un momento de profundo duelo, demostrando la huella que Eugenia dejó en el ámbito social y cultural de España.

Eugenia Martínez de Irujo en un funeral en Madrid. (Foto: Gtres)

La misa funeral también sirvió para destacar la relevancia histórica de la aristócrata, nieta de Hernando Fitz-James Stuart y Falcó, duque de Peñaranda y hermano del duque de Alba, y de Carmen Saavedra Collado, marquesa de Villaviciosa. Eugenia fue admirada por su modernidad, inteligencia y pasión por la cultura, siendo un referente en la sociedad española por su elegancia, conocimientos y compromiso con la preservación del patrimonio familiar.