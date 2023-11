Rocío Carrasco se convirtió nuevamente en protagonista de la crónica social de nuestro país, hace escasos días, después de protagonizar el anuncio que Kiko Hernández y Fran Antón prepararon con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia de género contra las mujeres, que se conmemora anualmente cada 25 de noviembre: No más silencio. En él, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco -y otros rostros conocidos como Pepa Rus, Eva Isanta o Melani Olivares-, aparece con una mordaza roja en la boca. Algo que no habría gustado en absoluto a su ex pareja, Antonio David Flores.

El spot, es digno de mención aquí, llega apenas dos años después de que Rocío Carrasco rompiera su silencio sobre su relación de tres años con el ex guardia civil, al que acusa de violencia de género y vicaria, en televisión. Concretamente, en Rocío, contar la verdad para seguir viva, una serie documental producida por La Fábrica de la tele que, en sus propias palabras, «destapó la gran mentira de la prensa del corazón».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fran Anton Lopez (@franantonlopez)



Ha sido a través de sus redes sociales, donde reúne a cerca de trescientos mil seguidores, que Antonio David ha lamentado que el anuncio use la imagen de Rocío Carrasco como «abanderada de la violencia de género mediática». «Este spot publicitario que hace la ciudad autónoma de Melilla, bajo la producción de Kiko Hernández y Fran Antón, utilizando la imagen de Rocío Carrasco como la abanderada de la violencia de género mediática –que no judicial- termina señalándome y siento que se vuelven a vulnerar, una vez más, todos mis derechos como español y como ciudadano inocente», ha comenzado diciendo. «Voy a poner esto en manos de mi abogado y veremos si legalmente puedo hacer algo. Supongo que la ley me amparará, me protegerá y probablemente pueda tomar alguna acción judicial sobre esto», ha añadido.

El proceso judicial de Rocío Carrasco y Antonio David

Rocío Carrasco interpuso una denuncia por maltrato psicológico a su ex marido el 23 de diciembre de 2016, asegurando que las intervenciones mediáticas y privadas de él, en las que la había atacado y difamado, habían causado en ella daños psicológicos. Rocío exigió la responsabilidad penal, sin embargo, el Juzgado de Instrucción de Plaza Castilla dictaminó que se inhibía y que ese procedimiento pertenecía a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas, por ser Antonio David la persona que le había causado las supuestas lesiones psicológicas. Carrasco aportó con su denuncia, cabe recordar, informes psiquiátricos de parte desde el año 2011, el peritaje de un perito oficial y un informe de la Unidad de Valoración del juzgado de Violencia sobre la Mujer, que mostró en el citado documental.

Rocío Carrasco y Antonio David Flores en Madrid / Gtres

En la fase de instrucción, sea como fuere, la jueza de Violencia sobre la Mujer vio indicios de criminalidad y dictó el auto para que se celebrara un juicio sobre dicho procedimiento. Ese auto fue recurrido, no obstante, por la otra parte hasta que el ex colaborador de Sálvame se vio obligado a apelar finalmente a la Audiencia Provincial, que determinó sobreseer el caso de forma provisional. Una decisión que ha sido muy cuestionada.