Antonio Banderas responde a una gran pregunta sobre su pasado con Melanie Griffith

Antonio Banderas y Melanie Griffith estuvieron casados desde 1996 hasta 2015, pero siguen en contacto permanente porque terminaron su matrimonio en términos amistosos. El actor ha respondido a una gran pregunta que explica qué tipo de relación mantiene en la actualidad con su segunda exmujer. Según ha contado, supieron poner punto y final a la historia que mantenían en el momento exacto, por eso nunca han tenido problemas. También ha asumido que empezó con Melanie cuando todavía estaba casado con Ana Leza.

Tan sincero como siempre, Antonio Banderas ha abierto su corazón y ha dado respuesta a muchas preguntas relacionadas con su pasado al lado de Melanie Griffith. Coincidieron en una entrega de premios y según cuenta fue un auténtico flechazo. «La primera vez que la vi fue en los Oscar, en los que estábamos nominados con Mujeres al borde de un ataque de nervios. En la alfombra roja le dije a Almodóvar: ‘Qué mujer más bonita’. Seis años después estábamos casados».

Antonio Banderas y Melanie Griffith con su hija / GTRES

El artista reconoce que ahora no se siente bien porque inició una aventura con Melanie Griffith sin haber terminado su matrimonio con Ana Leza. Admite que piensa muchas veces en esto. «Empezaste a salir con Griffith cuando estabas casado, ¿te sentiste culpable por eso?», le preguntan durante su última entrevista. A lo que responde: «Todavía a día de hoy pienso que hice daño a una persona, pero eso es la vida. A veces la vida es muy complicada».

Antonio Banderas reflexiona sobre la muerte de su padre

Antonio Banderas ha aprovechado su participación en el programa 100% Únicos para abordar un tema muy complicado para él: la muerte de su padre. Afortunadamente ha contado con grandes apoyos para superar este bache, de hecho una de las personas que más le ha ayudado ha sido Melanie Griffith.

«La conocí en una película en la que trabajamos juntos y ahí fue donde nos enamoramos. Decidimos tirar hacia adelante con nuestra relación y vivimos 20 años muy bonitos. A pesar de que estamos divorciados es, posiblemente, la mejor amiga que tengo», explica para que todo el mundo entienda la conexión que mantienen en la actualidad.

Antonio Banderas en 100% Únicos / Telecinco

Antonio Banderas ha sido el primer invitado de 100% Únicos, un espacio televisivo en el que los protagonistas son 30 reporteros con algún tipo de Trastorno del Espectro Autista. El intérprete se ha sincerado como nunca y no ha hablado solamente de su historia de amor con Melanie Griffith, también ha explicado lo que supuso para él perder a su padre. Este suceso le sigue provocando tanto dolor que lo utiliza cuando tiene que actuar en alguna escena dramática.

«He podido utilizar mi vida personal para hacer cine y teatro», empieza diciendo antes de confesar que el fallecimiento de su progenitor le despertó «un llanto incontrolable».

Antonio Banderas responde a una pregunta sobre su dinero

Antonio Banderas en ‘100% Únicos’ / Telecinco

Uno de los reporteros de 100% Únicos Antonio ha sido muy directo y le ha dicho: «Vengo a hacer la pregunta más interesante. Vamos a andarnos sin rodeos. ¿Cuánto dinero exacto tienes?» El actor no ha podido evitar soltar una carcajada ha contestado: «No lo sé. De verdad que no lo sé». Sin embargo, el entrevistador no ha desistido y le ha recordado que puede entrar en la aplicación del banco para consultar su saldo.

Banderas ha explicado que nunca lo hacía porque la cifra cambia tanto que no puede fiarse de ese dato. Por eso prefiere centrarse en otras cosas e intentar que su trabajo sea perfecto, independientemente de la cantidad que ingrese por el mismo.