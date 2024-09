Anne Igartiburu hace una excepción y habla con sinceridad sobre sus tres hijos

Anne Igartiburu tiene a sus espaldas una trayectoria de más de 20 años. Su seña de identidad siempre ha sido la discreción. Intenta no hablar de su vida privada, pero recientemente ha hecho una excepción para hablar con Nagore Robles. La colaboradora presenta un pódcast llamado La casa de mi vecina y Anne se ha sentado en este espacio a corazón abierto. Se ha sincerado sobre muchos temas, pero lo que más ha llamado la atención es lo que ha contado sobre su hijos.

Anne Igartiburu es madre de Noa, de Carmen y de Nicolás. Según su relato, entre ellos hay una relación estupenda porque tienen muchas cosas en común. A todos les sentirse libre y esto les ha unido bastante. También ha dejado claro que no tiene ningún sentimiento de posesión sobre su familia. Ella es la matriarca y lo único que le importa es poder ayudar. Nada más.

Anne Igartiburu durante su entrevista. (Foto: Podimo)

«Somos todos bastante parecidos. No somos lo que pensamos y se pueden modificar y cambiar… Tienes que ser fiel, pero también dejarle que ande su camino, que sean libres», ha empezado diciendo. «Yo creo que es importante dejar ir a los hijos. Los hijos no son míos, mía es la responsabilidad y el privilegio de acompañarlos, pero no son tuyos. Es una equivocación que a veces tenemos los padres, con cada uno de ellos aprendes algo nuevo».

El lado desconocido de Anne Igartiburu

A pesar de llevar mucho tiempo delante de las cámaras, Anne Igartiburu es una gran desconocida en muchos aspectos. Su vida personal siempre se ha desarrollado lejos del foco, aunque hay algunos detalles que han terminado trascendiendo. Por ejemplo, ha pasado dos veces por el altar. Primero se casó con el bailarín Igor Yebra, con el que adoptó en 2001 a Noa. La pequeña vino de la India y al cabo de los años tuvo a su primera hermanita: Carmen, de Vietnam.

Anne Igartiburu en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La presentadora le dio una nueva oportunidad al amor en 2015, cuando se casó con el director de orquesta Pablo Heras-Casado. Junto a él tuvo a su primer hijo biológico, el pequeño Nicolás. De él ha hablado durante su charla con Nagore Robles.

«El peque no para: yo creo que me lo ha puesto en el camino para ser capaz de no perder los nervios en ningún momento porque con las mayores he perdido más los nervios. Con la mediana, entender que también tiene sus ritmos y sus tiempos. Y la mayor, la parte de la emoción a flor de piel. Ahora hay un movimiento muy chulo de hombres conscientes, de los que vamos a aprender mucho».

La gran pasión de la presentadora

Anne Igartiburu en un evento. (Foto: Gtres)

Es inevitable que algunos detalles sobre su trayectoria privada despierten la atención del público. Sin embargo, Anne Igartiburu destaca por ser una gran profesional y también ha hablado de esto en La casa de mi vecina. La comunicadora continúa trabajando con la misma pasión de siempre, por eso se ha ganado el corazón de la audiencia.

«Creo que he hecho de todo. Me gusta trabajar en equipo y estar con la gente. Me gusta entender lo que el equipo quiere transmitir y que se me utilice para hacer llegar ese mensaje. También la posibilidad de transmitir emoción en la tele. Creo que tiene un punto de reality muy chulo que puede hacer que el espectador se sienta más humano», comenta al respecto.

Después de tantos años, Anne reconoce que en determinados momentos ha llegado a sentir que no se merecía estar ahí. «Creo que a las mujeres nos pasa mucho que no nos terminamos de creer que nos merecemos aquello que nos llega o creemos que no somos capaces o no tenemos nada que aportar». Este planteamiento le hace estar alerta y le ayuda a seguir aprendiendo. Esa es la clave de su éxito.