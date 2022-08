Anna Allen protagoniza un momento de lo más tenso en su vuelta a la televisión

Después de mucho tiempo alejada del foco mediático, Anna Allen ha vuelto a la carga. Lo ha hecho durante la última emisión de Ya es verano con motivo del Día de la Asunción. Una fecha que apuntaba a ser de lo más especial para ella, y que finalmente acababa torciéndose y convirtiéndose en una de las más tensas de su carrera al recrear una escena que acababa siendo un desastre.

En el nuevo programa de los fines de semana de Telecinco, Frank Blanco aprovechaba para llevar a cabo la labor de un director cinematográfico al protagonizar una improvisada entrevista hacia la actriz: “No sé ni cómo te llamas”, comenzaba diciendo. “Me llamo Anna Allen. No sé lo que buscáis, pero he hecho de todo”, se presentaba. “Has hecho muchas cosas, pero te fuiste”, respondía el presentador. Unas palabras un tanto cortantes que empezaban a incomodar a la invitada: “Sí, pero he vuelto. Me llamas y vengo. Tú te has ido de casa y volverás. ¿Qué queréis de mí?”, se preguntaba, provocando instantáneamente un silencio sepulcral que duraba varios minutos. Pero ni eso hacía que el maestro de ceremonias finalizara su intervención: “¿Cómo es eso de irse y cómo es eso de volver?”, le cuestionaba. “Pues muy fácil, uno es para fuera y otro para dentro”, zanjaba la intérprete entre risas en un intento por romper el hielo que se había generado en los momentos antes a base de bromas que eclipsaron las intenciones de Nando Escribano, queriendo echar éste más leña al fuego.

Para dejar a un lado la tensión y que la audiencia se percatara, en la menor medida de lo posible, de lo sucedido, Frank volvía al presente para hablar de los planes que tiene preparados Anna en su vuelta, dejando atrás lo sucedido en el pasado y haciendo hincapié en su gran labor en la pequeña pantalla. Algo que quedaba demostrado con su aparición en Acusados y Cuéntame cómo pasó, y que se empañó al verse Allen envuelta en 2015 en un escándalo al haber mentido sobre su presencia en distintas iniciativas importantes dentro del panorama cinematográfico hollywoodiense, como por ejemplo un cameo en The Big Bang Theory, un proyecto con Matt Bommer, una amistad con Julia Roberts o el hecho de ser embajadora de grandes marcas a nivel internacional, algo que quedó demostrado que se trataba de ficción, como su presencia en una alfombra roja de los Premios Oscar que fue editada. Desde ese momento, muchos fueron los compañeros de profesión que prefirieron no contar con ella para sus proyectos, aprovechando Los Javis para darle una segunda oportunidad en la que pudo reconciliarse con la que fuera su profesión al obtener un papel en Paquita Salas. Aún así, muchas eran las personas que iniciaron una campaña de desprestigio contra Allen, llegando incluso a señalar que podría padecer un trastorno mental por el que ya era considerada como “la pequeña Nicolasa”.