El clan Campos se reúne en Málaga por el aniversario de la muerte de María Teresa

Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de María Teresa Campos, sus hijas continúan celebrando homenajes en honor a su querida madre. Precisamente esta fecha es el motivo de la última reunión para recordar a la presentadora. Una misa en Málaga, en el lugar en el que descansan sus cenizas, en la que han contado con la presencia de amigos y seres queridos.

José Carlos Bernal, Alejandra Rubio y Carmen Rosa Almoguera no han querido faltar a la cita en homenaje a su abuela, y de nuevo ha sido José María, hijo de Carmen, el único ausente del considerado como círculo más íntimo de la veterana y respetada presentadora. Tampoco ha estado Carlo Costanzia, futuro padre del que hubiera sido bisnieto de la presentadora y cuya presencia hubiera tenido una gran repercusión.

José Carlos Bernal y Carmen Borrego a su llegada a la misa. (Foto: Gtres)

Conscientes de la expectación que cada una de sus apariciones provocan, Carmen y Terelu se han parado para atender a los compañeros de la prensa.

Borrego ha reconocido que tiene ya ganas de volver al trabajo, asegurando estar encantada por ir a compartir plató con su sobrina en Vamos a ver. Al ser preguntada por su hijo, Carmen no ha podido evitar un gesto y se ha limitado a responder con un escueto :»mi hijo bien gracias».

Terelu Campos a su llegada a la misa. (Foto: Gtres)

Por su parte Terelu ha asegurado que ella vive feliz, con su conciencia tranquila y ajena a todo lo que se dice sobre ellas. La mayor de las Campos confiesa estar muy contenta tras el fichaje de su hija por Vamos a ver.

Feliz con su inminente papel de abuela, la hija de María Teresa ha confesado que aún no ha comprado nada para el bebé, de cuyo sexo no ha querido hablar, debido a que aún no lo ve oportuno. «Yo soy muy… No he comprado nada de momento. Tengo cosas en mente, pero será lo que diga ella, que me diga cuál es el estilo que le quiere poner».

Las nietas de María Teresa a su llegada a la misa. (Foto: Gtres)

Sobre las críticas constantes que reciben tanto ella como los suyos, Terelu ha vuelto a decir lo que lleva meses repitiendo. «Hago mi vida, respetando el trabajo de todo el mundo y nada más, no veo ni escucho nada de lo que dicen ni se inventan. No está en mi mano que alguien se invente algo, no voy a desmentir nada, me tiraría horas».