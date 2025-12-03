Todo parece indicar que Miley Cyrus, la icónica cantante estadounidense de 33 años, está lista para dar un paso más en su vida sentimental: el compromiso con su pareja, el baterista Maxx Morando, de 27 años. La noticia surgió tras la reciente aparición de la artista en el preestreno de la película Avatar: Fuego y cenizas, donde no solo acaparó todas las miradas por su presencia en la alfombra roja, sino también por un llamativo anillo de diamantes que lució en su dedo anular izquierdo. La pieza, que la propia cantante mostró con naturalidad frente a los flashes, desató de inmediato especulaciones sobre un posible compromiso tras cuatro años de relación.

El gesto de Miley llega en un momento de especial estabilidad para la cantante, muy alejada del torbellino que supuso su matrimonio con Liam Hemsworth, del que se divorció en 2020 tras apenas dos años casados. En 2023, durante una serie de entrevistas para TikTok con motivo de su álbum Endless Summer Vacation, Miley reconoció que aquel matrimonio estuvo marcado tanto por el amor como por momentos difíciles: «Estábamos intentando reconstruirnos lo más rápido posible», confesó. Sin embargo, también dejó claro que nunca perdió la fe en el amor, y todo parece indicar que con Maxx Morando ha encontrado esa paz y estabilidad que buscaba.

Maxx Morando y Miley Cyrus en un evento. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Miley y Maxx comenzó en 2021 gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común, que ella misma describió como «a ciegas para mí, no para él». Desde aquel encuentro, su relación ha evolucionado de manera discreta y silenciosa, sin grandes exhibiciones públicas, aunque consolidándose paso a paso. La pareja decidió mudarse juntos a Malibú hace unos meses, un indicio de que su relación va en serio, y aunque prefieren mantener su vida privada lejos del foco mediático, sus apariciones en alfombras rojas se han vuelto cada vez más frecuentes y han mostrado una química innegable.

Maxx Morando, de 27 años, ha sido descrito por quienes los conocen como «amable, romántico y, sobre todo, respetuoso». Su carácter discreto y afectuoso ha contribuido a que Miley se sienta tranquila y segura en esta relación, algo que muchos consideran un contraste con la intensidad y exposición mediática que vivió durante su relación con Hemsworth. Además, la pareja comparte intereses musicales: Morando tocó la batería en The Regrettes y actualmente forma parte de la banda Liily, lo que le permite comprender y acompañar la ajetreada carrera de Cyrus.

Miley Cyrus en Londres. (Foto: Gtres)

El anillo que lució Miley en el preestreno de Avatar: Fuego y cenizas confirmó todas las sospechas: se trata de una pieza hecha a medida por la diseñadora Jacquie Aiche, con un diamante de corte cojín engastado en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates. La joya, elegante y de aire vintage, representa no solo un compromiso formal, sino también una declaración de estilo y personalidad. Aunque no se ha confirmado el precio exacto de la pieza, diversas estimaciones sitúan su valor entre 300.000 y 450.000 dólares.

El compromiso de Miley y Maxx llega en un momento especialmente brillante para la cantante, que en los últimos meses ha arrasado en los Grammy con su éxito Flowers, se ha dejado ver en eventos como los Óscar y ha protagonizado especiales de televisión, consolidando su carrera y, al mismo tiempo, su vida personal. En un tono más distendido, la artista incluso ha bromeado sobre la diferencia de edad con Maxx: «Soy una cougar», dijo entre risas en uno de sus pódcasts, destacando además que él es Escorpio, «como mi abuelo», y que esa característica le encanta. Aunque la pareja aún no ha hecho declaraciones oficiales sobre la fecha ni el lugar de la boda, el compromiso parece confirmar que Miley Cyrus atraviesa uno de los momentos más sólidos y felices de su vida personal.