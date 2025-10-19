Ángel Cristo desvela detalles del libro de memorias que podría hundir a Bárbara Rey

Tras meses apartados de la esfera pública, Ana Herminia y Ángel Cristo han reaparecido ante los medios. Con motivo de la celebración de los premios Mediterrani 2025, la pareja se ha trasladado al centro de Madrid y, en el acceso al recinto que ha albergado la gala, han hablado con los micrófonos de la agencia Gtres. Ante los reporteros, tanto Ana como Ángel han dado detalles de en qué punto están las memorias del vástago de Bárbara Rey. Un proyecto personal que, cuando vea la luz, será sin duda uno de los palos más fuertes que tendrá que encajar la vedette que, en la actualidad, mantiene nula relación con el protagonista de estas líneas.

A las preguntas sobre cómo va la redacción del libro, Ángel ha sido claro: «Va poco a poco, es un proceso que va a ser largo», ha deslizado. De la misma manera, ha hecho un llamamiento a la paciencia y ha advertido que «no lo va a escribir de la noche a la mañana» y que «estará muy bien documentado». Estas declaraciones del primogénito del fallecido domador de circo han dejado entrever que, para leer su historia, todavía tendremos que esperar un tiempo, ya que es una creación que está simultaneando con la lucha por la custodia de su unigénita, fruto de una relación anterior. «Estoy centrado en lo que importa, que es mi hija, y todo va bien y encaminado», ha apuntado.

Ángel Cristo Jr. en Madrid. (Foto: Gtres)

Así está dando forma Ángel Cristo a su proyecto más personal

Desde que saliera a la luz que Ángel Cristo estaba creando un libro en el que reflejaría sus vivencias bajo su propio prisma, todo ha sido expectación. Fue una noticia que, en su día, fue un shock para Bárbara Rey, que en ese momento estaba preparando las suyas, que ya han salido a la venta recogidas en el título Yo, Bárbara: mis memorias. Ahora que el televisivo y su mujer han vuelto al plano mediático, hemos podido conocer más a fondo cómo está siendo la elaboración de la autobiografía, sobre la que han arrojado algunos matices. «Lo estoy haciendo apoyado de terapia psicológica», ha desvelado. Se trata de una historia que crea con la ayuda incondicional de su pareja, Ana Herminia. «Le estoy ayudando porque él, cuando se relaja, drena; yo voy escribiendo y él también escribe y vamos los dos de la mano», ha revelado ella.

Ángel Cristo, con Ana Herminia. (Foto: Gtres)

A lo largo del relato, podremos descubrir los entresijos de la relación maternofilial y, tal y como verbaliza Ana, «la gente va a entender muchas cosas y van a dejar de juzgarle como lo han hecho». Y sobre el factor sorpresa, ha respondido que no se ha perdido esa incógnita, ya que, a pesar de que se conocen ya una parte de las cosas, «hay muchísimas más que no se han contado y que se tienen que contar, no desde el punto de vista del hijo que va a hacerle daño a su madre, no, sino más bien con lo que tuvo que pasar y sufrir él como hijo», ha sentenciado. Hablamos de un paso hacia adelante de la pareja que, el día que vea la luz, sentará como un auténtico jarro de agua fría a su progenitora, Bárbara Rey, y a su hermana, la DJ Sofía Cristo.