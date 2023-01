Andrés Iniesta y Anna Ortiz están atravesando unas dulces Navidades que van a terminar con todo un regalo de Reyes. Y es que la mujer del futbolista está embarazada del quinto hijo del matrimonio. Un nuevo bebé verá la luz en este 2023 y se unirá como perfecto compañero/a de juegos a sus hermanitos, Paolo Andrea, Siena, Valeria y Romeo.

Dicen que en las redes sociales sólo se muestra aquella parte que se quiere mostrar y no la realidad completa. Siguiendo esa máxima, la pareja ha querido contarle al mundo -pero sin decir una palabra- la feliz noticia que protagonizan. Sus fotos navideñas no dan lugar a confusión y muestran la incipiente barriguita de Anna.

Iniesta y su esposa están disfrutando de unos agradables días de vacaciones en España. Un alto en su vida en Japón que ha tenido a Fuentealbilla (Albacete) como destino. No podía ser de otra manera. El ex futbolista está muy apegado al pueblo manchego que lo vio nacer y siempre que su agenda deportiva se lo permite aprovecha para volver a sentir el calor de los suyos.

Esta buena nueva se puede interpretar también como todo un premio a la constancia. El sueño de ambos era tener una familia muy numerosa, aunque para ello hayan tenido que superar algunos complicados obstáculos por el camino. El más notorio fue el aborto que sufrió en la semana 31 de su embarazo, en el año 2014.

Después de varios meses, Anna sacó fuerzas para hablar de este varapalo por el que derramó un mar de lágrimas: «Hoy me siento fuerte para hablar de ti y para ti. De cuánto nos enseñaste durante esos 8 meses. 8 meses de amor incondicional, de esperanza e ilusión… pero también de miedos e incertidumbre. Junto a ti aprendimos que el camino nunca es fácil… y que merece la pena todo el esfuerzo; aunque la tormenta cayera aquel 7 de marzo de 2014», se confesó.

La sinceridad de Andrés Iniesta

El matrimonio formado por el talentosos centrocampista y la peluquera ha seguido siempre un perfil mediático muy discreto. No les gustan los focos y las veces que han hablado de su vida ha sido porque ellos han querido. Fue lo que sucedió recientemente en el podcast de Jordi Wild, cuando confesó el peor momento de su vida.

Andrés Iniesta sufrió una larga depresión: «No tenía esa alegría o energía que tiene que ser la vida. Te empiezas a encontrar mal, te hacen pruebas y estás bien, pero tú dices que algo no funciona. Te vas metiendo en tu cuerpo y en tu mente y todo lo ves negro», dijo. Afortunadamente, y gracias a la ayuda de su mujer e hijos, logró salir adelante.

Ahora, su situación es muy diferente y está muy feliz. No es para menos al saber que en unos meses tendrá en brazos a su quinto hijo. Su futuro a corto plazo pasa por el fútbol, pero hace unos meses dejó entrever que esta temporada iba a ser la última antes de colgar las botas. Iniesta dejó la puerta entreabierta a volver a España, concretamente, a su otra casa: «Seguiré un año más en Japón y luego ya veremos. Me encantaría volver al Barça, es mi casa, pero aún no sé en qué calidad: entrenador, director deportivo o algo así», dijo el pasado mes de octubre.