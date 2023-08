El vídeo-tonteo de Anabel Pantoja y el fisio de su tía que confirmó su sonado romance

A Anabel Pantoja le tiró la puerta abajo el amor cuando no lo esperaba. El afortunado es el fisioterapeuta que ha tratado a su tía Isabel Pantoja. Por más que ambos han tratado de ocultar sus sentimientos, el romance sigue adelante y los dos están viviendo un verano muy ilusionante. ¿La mejor prueba de ello? El vídeo que pueden ver a continuación.

Tal y como han podido ver, Anabel y su nuevo novio ya han compartido las primeras vacaciones de verano juntos. Con las inmensas playas de Cádiz como testigo, la sobrinísima y el fisio disfrutaron de un romántico baño. Anabel, que vestía un bikini verde flúor con braguita de tanga, se agarraba a su chico para no ser derribada por el fuerte oleaje ya que la marea bajaba con fuerza. Las sonrisas y la complicidad entre ambos fue la tónica constante de toda la jornada. Tiempo después, ambos recogían los bártulos y se marchaban a casa a seguir disfrutando de su amor.

Anabel y David, David y Anabel. Da igual el nombre en el que se escriban pero lo cierto es que parece que lo suyo va muy en serio. Fue Belén Esteban quien puso en alerta a todos el pasado mes de junio. A las dos les une una muy buena relación, pero eso no evitó que destapase el romance. Lo hizo para acallar todos los rumores y darle naturalidad: «Ella no lo ha dicho, lo voy a decir yo. ¿Está con David? Sí, está con David. Ya está bien, tanta tontería».

Anabel Pantoja posando en bañador / GTRES

La princesa del pueblo también se manifestó sobre cómo veía a su amiga y lo cierto es que le auguraba un gran futuro junto a David: «Te soy sincera, te puedo jurar que ellos no tenían nada. Ahora mismo me dice que cómo veo a Anabel y te digo que la veo feliz, ojalá la dure mucho». De momento, las cosas no pueden ir mejor.

La otra cara de la moneda es el estado físico de Anabel Pantoja. La excolaboradora de televisión ha preocupado a sus seguidores al hacer público en Instagram que no se encuentra del todo bien: «Ya os conté que me encuentro floja, rara y con pesadez. Estoy a la espera de los análisis», ha desvelado. Mientras tanto, se relaja en sus amadas Islas Canarias, de las que se considera hija adoptiva.

Este 2 de agosto ha sido también un día especial para Anabel Pantoja porque ha felicitado públicamente a su tía por su 67 cumpleaños, una fecha que ha pasado sola y sin palmeros, como puedes leer en Look. Lo ha hecho con un emotivo vídeo de ambas y el siguiente mensaje: «Felicidades tita 🎂 que sigas celebrando la vida por muchísimos años más y que yo lo vea.

Momentos así es con los que me quedo para que podamos repetir muy pronto juntas por algún lugar de este mundo 🌍Te quiere mucho tu gordita☺️».