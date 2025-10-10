Anabel Pantoja confiesa haber mirado el móvil a su pareja: "Lo he hecho al ver actitudes sospechosas"

Después de varios meses alejada del foco mediático, Anabel Pantoja ha regresado con más fuerza que nunca. La influencer participa actualmente en Bailando con las estrellas y, al mismo tiempo, también ha querido visitar el famoso pódcast Ac2ality. Allí se ha sincerado como nunca sobre su faceta más personal, zanjando todos los rumores que señalan que existe una crisis en su relación con David Rodríguez. «Un niño te puede separar o unir. Pero en mi caso me ha unido muchísimo. Estamos experimentando que la prioridad es Alma», comenzaba a contar.

Añadía que para ella, David es un pilar fundamental en su vida y que juntos forman un equipo al 50-50. No obstante, ahondando aún más en su forma de actuar dentro de las relaciones sentimentales, Anabel Pantoja desvelaba que, en alguna ocasión, sí que ha cogido el móvil a su pareja, sin especificar si se refiere a David o alguna otra relación anterior. «Yo, cuando he visto una actitud sospechosa, he cogido el móvil de mi pareja. El código me lo sé y cuando le digo, déjame que voy a hacer una foto, y me responde, dame que yo te lo pongo, pues ya sospecho», confesaba entre risas.

No obstante, Anabel reconocía que era consciente de que era una forma de actuar que no estaba bien. «Está mal, porque al final siempre encuentras algo que no te gusta. Porque yo he encontrado cualquier tontería y al final, pues discutes», comentaba. Al mismo tiempo, también señalaba que a día de hoy, la relación de pareja que ha consolidado con David es muy fuerte y que su capacidad de perdón ha aumentado considerablemente, por lo que no lo dejarían por cualquier cosa. «Ahora soportas más, no es que tengas que soportar el cielo y la tierra, pero perdonas más», decía.

En otro orden de cosas, Anabel también ha querido destacar que ya no es la misma persona que de un año. De hecho, asegura que se ríe si piensa en cómo era en un pasado. «Ahora hay prioridades y dramas de antes que te parecen una chorrada. […] Sonará un poco a lo que dicen todas las madres, pero cuando viene un bebé que es tuyo y depende de ti, ves la vida de otra manera», expresaba.

Anabel Pantoja en el pódcast ‘Ac2ality’. (Foto: YouTube)

Su futuro profesional

Más allá de su vida privada, Anabel también ha tenido tiempo durante la entrevista para sincerarse acerca de su futuro profesional. A día de hoy, además de trabajar en sus redes sociales, también ha regresado a la televisión de la mano de Bailando con las estrellas. No obstante, ha dejado claro que está dispuesta a dejarse llevar por el camino que le lleve la vida. «Me encantaría irme fuera de España si pudiera. Miami me encanta, he estado muchas veces, pero es carísimo. Si me llevasen como presentadora o algo…», explicaba.

Sin embargo, si algo tiene claro, es que no quiere volver a formar parte de ningún programa que se dedique a comentar las últimas noticias de la crónica social. «Sálvame fue mi universidad. Me enseñó a sufrir y a vivir. Salí de allí para participar en Supervivientes por segunda vez y, para mí, fue una oportunidad para dejar ese mundo. Justo tres meses después, cuando regresé de Honduras, supe que no iba a volver a hacer ese tipo de contenido. Y desde entonces solo he hecho proyectos y cosas que me gustan», sentenciaba.