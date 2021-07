Anabel Pantoja y Omar Sánchez se casan a finales de este mismo verano. Tras varios meses retrasando su sí quiero por culpa de la pandemia y por la participación del isleño en ‘Supervivientes’, el próximo mes de septiembre pasaran por la vicaría. Será la tercera gran boda en el clan Pantoja. Y sí, también tendrá como denominador común lo mismo que sus predecesoras que no es otra cosa que una fuerte polémica. Repasamos cómo han sido los enlaces matrimoniales en una de las familias más mediáticas del país.

Empezamos en un orden cronológico inverso. La de Anabel y Omar parecía no llegar nunca y al final ha venido con cambios. Él mismo se enteraba del último hace pocos días cuando su novia le visitó en Honduras y así lo contaba: «Me dijo que me tenía una sorpresa y es que nos casamos en septiembre de este año. Espero que su tía vaya también, no sé cómo están las cosas fuera. No me ha contado nada, ni sé cómo están las cosas fuera. Su padrino es Kiko, ella quería que la llevara al altar. Siendo en Gran Canaria y demás, yo espero que vaya toda su familia, lo que no sé es cómo está la situación fuera. Si al final se ha reconciliado su tía con su primo o no, no lo sé… ella es una persona muy familiar. Que no viene ninguno, me da igual, la boda se hace. La boda se va a hacer y es entre ella y yo».

Por su parte, Anabel Pantoja ha hablado largo y tendido sobre lo que espera de este día. Sabe que las aguas bajan revueltas por su familia. A la guerra fría que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera hay que sumarle el enfrentamiento público que tuvo precisamente con su primo, durante la última visita de éste a ‘Sábado Deluxe’. Se perdonan porque tienen voluntad de hacerlo pero su relación no es tan fluida como antes.

Anabel habló largo y tendido de su boda durante la inauguración del parque acuático Warner Beach, donde ejerció de madrina: «Mi boda la tenía organizada desde hace ya dos años e iba a ser en Sevilla con todos mis amigos y mi familia, una boda típica andaluza en una hacienda como la que hizo Kiko con Irene. Pero nos jodió la pandemia, luego pasó todo lo que pasó y en este año yo todavía no me he puesto la vacuna, así que me puse a pensar en el avión cuando iba a Honduras y luego ya en la cuarentena que pasé en la habitación, y me dije: “Estoy intentando casarme con Omar desde hace dos años y no puedo; me lo impide el mundo, la pandemia y la salud. Así que cuando él vuelva nos vamos a ir a una playa -como hizo la Patiño- y quien quiera que venga y nos acompañe ese día. Pero no he cogido fecha ni he ido al ayuntamiento todavía. Es una idea», argumentó.

La boda de Kiko Rivera e Irene Rosales

Del futuro nos vamos directamente al pasado, concretamente al año 2016. El 7 de octubre, la Hacienda Los Parrales acogió un día grande en la familia Pantoja. Kiko Rivera pasaba por primera vez por el altar. Una jovencísima mujer sevillana de nombre Irene y apellido Rosales era la mujer que lo había hecho posible. Al margen de la familia, también acudieron al enlace rostros ilustres como Diego Gómez, ex pareja de la tonadillera; Arantxa de Benito; Andy y Lucas; el también dueto musical Kiko y Shara; Luis Rollán; Raquel Bollo y Tamara Gorro. Aquel día, el primo de Anabel Pantoja llegó del brazo de su madre y por entonces todavía era «mi Kiko». Mucho han cambiado las cosas desde entonces.

La gran boda de la familia: Paquirri e Isabel Pantoja

Palabras mayores para hablar de aquel 30 de abril de 1983. Una jovencísima y aún virgen Isabel Pantoja contraía matrimonio con el torero más mediático de la época, separado y con dos hijos junto a Carmen Ordóñez. El fervor se apoderó de Sevilla para ver cómo la reina de la copla y el matador de toros se daban el sí quiero en una ceremonia multitudinaria que tenía lugar dos años después de empezar una relación que se convirtió en tópico de la prensa del corazón patria. De su unión nació Kiko Rivera, que apenas pudo conocer a su progenitor. Lo que vino meses después fue una de las grandes tragedias que han salpicado a la crónica social y que convirtieron a Isabel Pantoja en la viuda de España.

En el horizonte también aparece el enlace matrimonial entre Isa Pantoja y Asraf Beno…pero eso es otra historia que nos ocupará más adelante.