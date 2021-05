Anabel Alonso está feliz en un año muy especial para ella y de primeras veces. El 24 de mayo de 2020 se estrenaba como mamá junto a su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt, cuando dieron la bienvenida a Igor. Un bebé que acaba de celebrar su primer año de vida y que tiene locas de contentas a sus mamás. La actriz no puede disimularlo y es algo de lo que presume siempre que puede, y así lo hizo durante la presentación de la nueva colección de libros infantil ‘Miranda y Tato’, donde desveló las cosas positivas de haber sido madre, y también la anécdota vivida con su cita para vacunarse contra el COVID, entre otros temas.

Está disfrutando de esta faceta vital con su bebé a quien poco a poco va leyéndole cuentos de los mismos personajes, ideados por la actriz Itziar Miranda, compañera de Anabel en ‘Amar es para siempre’. Doce meses después del nacimiento de Igor, el pequeño tiene a sus mamás totalmente enamoradas con sus primeras palabras. «De momento solo dice ‘te, te, te’, más enfadado o menos enfadado, pero ‘te, te, te’», cuenta orgullosa la intérprete, que no descarta ampliar la familia.

«A mí me gustaría, pero como yo no pongo el cuerpo, pues claro, no decido del todo», confiesa la inolvidable voz de Dory en ‘Buscando a Nemo’. «Ya veremos, yo con Igor estoy feliz, así que…», deja en el aire afirmando que, al no tener la última palabra «no meto presión».

Encantada con su familia, admite que «vivirlo es muy distintos y además, también ya a mi edad…Para bien o para mal, creo que tener más años me hace disfrutarlo muchísimo más». Anabel cumplió su sueño de ser madre a los 55 años y no tiene reparo en explicar que «cuando eres más joven tienes más energía, pero parece que te estás perdiendo un montón de cosas y ahora mi vida gira en torno a él. Yo pienso de una forma más intensa».

Y para intensidad la que ha cogido su vida desde que decidió formar una familia. «Estar con el enano y la serie diaria absorbe bastante», explica confesando además que no ha podido vacunarse debido a un despiste, por lo que ahora tendrá que esperar a que vuelvan a citarla. «Es que un SMS…chica, una llamada, como toda la vida. Que para las multas te localizan y esto nada, si le das bien y si no…», se queja con su habitual sentido del humor afirmando que ya tiene ganas de que le inmunicen.

Está deseando volver a la ‘nueva normalidad’ que ya va disfrutando paso a paso gracias a que su madre ya ha recibido sus dos dosis. «Me cuido mucho, pero ya puedo verla prácticamente todos los días, cosa que antes no podía, o sea que ya la vida es otra». Así que el verano será en familia, «pero sobre todo al lado del mar, al aire libre y con mucha tranquilidad».