Clara Chía y Ana Soria tienen más cosas en común de lo que se imaginaban. Ahora, ninguna de las jóvenes oculta su amor, ese que tanta repercusión mediática les ha dado y que no querían. Después de la polémica entrevista de la novia de Enrique Ponce en El Hormiguero y tras la reaparición de la catalana en medio de rumores de boda con Gerard Piqué, ha salido a la luz que ambas mantendrían una relación de amistad debido a la situación que las une. Tanto es así que, incluso, se siguen en las redes sociales, se comentan, se dan like y se apoyan.

Así lo ha confirmado Pepe del Real en El programa de Ana Rosa ya que, además del comentario de Soria en la última publicación del ex jugador del F.C. Barcelona, las jóvenes tienen contacto más allá de la red. «Hay una persona del círculo de Clara Chía que habla conmigo y me da ciertos detalles acerca de cómo evoluciona la pareja de ella y Gerard Piqué. Me dice que en el fondo se siente identificada con lo que vivió Ana Soria. Las dos han sido cuestionadas públicamente y lleva bastante mal la presión a la que ha estado sometida», ha comenzado explicando el periodista.

Ambas tienen 25 años, están inmersas en una historia de amor con hombres más mayores que ellas y han vivido circunstancias parecidas, sobre todo la mala acogida pública. «No ha llevado bien ser la protagonista de un tema mundial, no quería ser el centro de atención de los focos. Me cuentan que necesitó apoyo psicológico», ha añadido el colaborador, que además ha confesado que los padres de Chía dudaron de su relación con el futbolista debido a su diferencia de edad. Pero no solo eso, sino que además ha informado de que se mandan mensajes de apoyo en las redes sociales e, inclcuso, que «en algún momento han interactuado». Cuando el romance de Clara Chía y Piqué saltó a la crónica social, la joven tuvo que alejarse del foco mediático, hacer un parón en su trabajo y refugiarse en la intimidad de su hogar para lidiar con la presión de los medios de comunicación, llegando a buscar ayuda psicológica para sobrellevar la situación. Exactamente lo mismo que hizo Ana Soria, que llegó a eliminar todo su rastro de las redes sociales, y así lo confirmó ella misma frente a Pablo Motos: «He ido a terapia. Un profesional es el que mejor va a ayudarte. A él le da igual todo, yo me apoyé mucho en él. Cuando le conocí tenía una carrera muy encauzada, me enamoré y vino la parte de la intensidad mediática».

Este acercamiento entre dos de las chicas que están de actualidad en nuestro país llega justo cuando están viendo luz entre tanta oscuridad. Mientras Ana ya no le teme a las cámaras y puede fardar de relación tanto en la red como en la pequeña pantalla, Clara ha optado por sonreír y mostrarse cariñosa con su pareja cuando es pillada por la prensa. Un paso al frente que han conseguido dar a la vez.