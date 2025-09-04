Ana Soria celebró este miércoles, 3 de septiembre, un hito muy especial: la joven sopló las velas de su 27 cumpleaños y lo hizo rodeada de cariño, amor y detalles que no han pasado desapercibidos para sus seguidores. La graduada en Derecho, recién matriculada en un máster, ha compartido parte de la celebración en sus redes sociales, donde ha mostrado uno de los regalos más románticos que ha recibido: un espectacular ramo de rosas rojas de parte de su pareja, el torero Enrique Ponce. La publicación iba acompañada de unas palabras que no dejan lugar a dudas sobre la fortaleza de su relación: «Mi regalo eres tú. Te quiero a morir», ha escrito junto a un emoticono de corazón rojo.

La relación entre Ana Soria y Enrique Ponce, que comenzó a hacerse pública en 2020, siempre ha estado marcada por la polémica debido a la diferencia de edad -él tiene 53 años- y al hecho de que Ponce acababa de separarse de Paloma Cuevas tras años de matrimonio y dos hijas en común. A pesar de las críticas y la presión mediática, la pareja ha logrado consolidar su relación, combinando momentos de discreción con otras apariciones públicas y gestos de cariño que dejan ver su complicidad. Este ramo de rosas rojas es un ejemplo de cómo mantienen viva la chispa y la cercanía, incluso en medio del escrutinio público.

Storie de Instagram de Ana Soria. (Foto: Gtres)

En los últimos años, la pareja ha aprendido a manejar la exposición mediática. Tras aquel escándalo inicial y la atención desmedida de la prensa, Enrique y Ana decidieron resguardar su privacidad, reduciendo sus apariciones y controlando lo que compartían. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en la ventana perfecta para mostrar momentos de felicidad sin comprometer la intimidad. La publicación de Ana este miércoles es un ejemplo: no muestra escenas de vacaciones ni poses románticas exageradas, sino un detalle sencillo pero cargado de simbolismo que refleja amor y dedicación.

El cumpleaños de Ana Soria también supone una celebración personal, más allá de los gestos románticos. Este año cumple 27 años tras finalizar su carrera en Derecho y dar el salto a un máster, marcando una etapa de logros académicos y profesionales. La joven ha conseguido equilibrar su vida pública y privada, demostrando que, aunque forma parte de un entorno mediático intenso, también mantiene su independencia y crecimiento personal. La presencia de Enrique Ponce en su vida añade estabilidad y un punto de complicidad.

Enrique Ponce y Ana Soria en Madrid. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Enrique Ponce y Ana Soria

Los inicios de la pareja se remontan al año 2018, cuando Ana Soria estaba inmersa en sus estudios de Derecho y Enrique Ponce recorría España mostrando su talento en el toreo. Su primer contacto fue a través de Instagram. Ana le envió un mensaje a Ponce expresandóle su admiración por su carrera profesional, dando así comienzo a una etapa de intercambio de likes y comentarios con el torero. No obstante, no fue hasta 2020, poco después de que Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciaran la separación de su matrimonio, en medio de rumores de infidelidad, cuando la revista Semana reveló que el torero había iniciado una relación sentimental con Ana.