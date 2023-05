Ana Rosa, víctima de un posible fraude en Internet

Ana Rosa Quintana (67) se ha convertido este jueves, sin comerlo ni beberlo, en la protagonista de una de las noticias de su propio programa. ¿El motivo? Haber sido, presuntamente, víctima de una nueva estafa en Internet. «Ana eres la protagonista de la siguiente información», le advertía Patricia Pardo (39) a la veterana presentadora antes de dar paso al vídeo explicativo de lo sucedido. «De verdad, que yo estoy en mi casa haciendo mi trabajo, que me dejen en paz ya», pedía Ana. «Bueno, no sales de tu casa pero tu imagen la usan un poquito», apuntaba entonces la colaboradora.

Según ha trascendido, la imagen de Ana Rosa, así como la cabecera de una conocida revista de crónica social en nuestro país, ha sido utilizada como enganche para vender «unas cremas para las articulaciones». «Para dar más credibilidad, dar más empaque, incluían una entrevista con Ana que jamás se había realizado». Un hecho, sea como fuere, para lo que Ana Rosa, ha querido pronunciarse tajante. «Yo no estoy promocionando, ni vendiendo, ni recomendando ninguna crema, ni para la artrosis, ni para nada», ha comenzado diciendo.

«Han utilizado la imagen de la revista Lecturas, eso es falso; han utilizado mi imagen, pero lo más importante es que no haya gente que entre en esta trampa. Les puedo asegurar que tengo cosas que no están bien pero yo de articulaciones estoy genial. Lo vamos a ver, lo vamos a denunciar. El problema de esto es que desaparecen. Cambian de URL, ponen teléfonos que no existen. Me preocupa que alguien caiga en esta estafa, puede ser un problema de salud», ha añadido.

La presentadora ya vivió una estafa similar hace varios años, en 2017, cuando usaron su imagen para promocionar un producto adelgazante. «El producto de adelgazar recuerdo que lo pedimos y era una auténtica mierda, pero es que a la gente le engañan. Se pueden tomar algo que les perjudique la salud y esto no estamos hablando que es una crema para las arrugas, que también puede ser peligroso, sino que es un tema médico Es que puede perjudicar a la salud, es un tema médico. El problema son las víctimas que pueden usar un productos que les puedan dañar. Es mentira, no se dejen engañar».

Ana Rosa regresa a la pequeña pantalla

Aunque se esperaba que fueran tres días, lo cierto es que la ausencia de Ana Rosa en El Programa de Ana Rosa se alargó hasta el día de ayer. «Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes ya los he dedicado no a planchar, que ya había planchado bastante, sino que he aprovechado a hacerme mis revisiones anuales (debido al cáncer de mama que le diagnosticaron en noviembre de 2021). » Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa», reveló. «Todo ha salido perfectamente», añadió en un tono tranquilizador.