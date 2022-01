Segunda alegría para Ana Obregón en poco tiempo. El 2022 parece haber empezado de cara para ella y es que se ha producido su regreso a la televisión. Nada que ver con las Campanadas ni el fin de año. La actriz ha aceptado la oferta de Mask Singer: adivina quién canta. El show regresa próximamente a Antena 3 con una tercera edición tras haberse consagrado como uno de los mayores fenómenos de los últimos años en la pequeña pantalla. El programa ya se encuentra preparando su próxima edición y anuncia quiénes serán los investigadores del nuevo curso: Mónica Naranjo, Ana Obregón, Javier Calvo y Javier Ambrossi, tal y como cuenta Atresmedia en un comunicado.

💥 @monicanaranjo y Ana Obregón se unen a @javviercalvo y Javier Ambrossi: fichajes estrella como investigadores 👀🕵 La tercera edición de #MaskSinger traerá a @antena3com nuevas máscaras, novedades en la mecánica y mucha emoción. 😍 https://t.co/6oZfsotePo — Mask Singer (@MaskSingerA3) January 13, 2022

Mónica Naranjo se suma así al panel de Mask Singer y Ana Obregón se convierte en investigadora fija después de haber sido invitada en su segunda edición. Continuarán Javier Calvo y Javier Ambrossi, presentes desde la primera temporada del programa. Hay que destacar que estará presentado por Arturo Valls, el maestro de ceremonias perfecto para este espectáculo. Mask Singer: adivina quién canta tendrá nuevas máscaras y novedades en la mecánica que harán más emocionante la nueva edición.

Ana Obregón vuelve por todo lo alto para seguir engrosando un currículo televisivo que ya cuenta con apariciones al frente de numerosos formatos históricos como ¿Qué apostamos?, El patito feo o en ficciones como Ana y los siete, Hostal Royal Manzanares o Paquita Salas. Ana Obregón ya fue investigadora invitada en la anterior edición de Mask Singer y recibió el unánime aplauso del público. Ahora regresa como investigadora fija al programa. Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Fremantle España, Mask Singer contará en esta tercera edición con nuevos famosos que intentarán que su identidad sea una incógnita cuando se suban al escenario.

Ahora sí, Ana se siente preparada para afrontar un reto de estas características y no una aparición puntual. Hay que recordar que se encuentra alejada de los programas desde meses antes que su hijo falleciera por cáncer. Al margen de su fichaje por el espacio de Antena 3, Ana Obregón tiene que celebrar que su padre ha superado la Covid. Durante días ha estado muy preocupada por él debido a su avanzada edad, pero ella misma ha anunciado la buena nueva: «Tal día como hoy hace dos años. Me he quedado absorta mirando esta foto, cuanto amor en un sofá, la cara de felicidad de los tres. Pero sobre todo la mía, cuando me creía invencible y que podía luchar para que mi hijo se curara. Que ilusa. Y sin embargo aquí estoy con mi padre que con 95 años acaba de SUPERAR el COVID. Gracias vacunas, gracias científicos, gracias farmacéuticas y sanitarios. Ahora a ponerse las pilas para investigar más tratamientos contra el maldito cáncer, por favor».