Ana Botín elige al que es para ella el "mejor embajador de España"

Una semana después de soplar las velas de su 65º cumpleaños, Ana Botín se ha trasladado hasta Nueva York para acudir en calidad de entrevistada al programa Mad Money, un espacio televisivo que trata sobre inversiones y el mercado de valores. Allí, la presidenta del Banco Santander habló de dicha entidad y de su funcionamiento y, tal y como ella misma ha compartido en sus redes sociales, se sintió muy afortunada por la oportunidad que le ofrecieron.

No obstante, esto no fue todo lo que hizo durante su viaje. Y es que, aprovechando su estancia en Estados Unidos, Botín también visitó Little Spain, un mercado de comida española que se encuentra en el distrito Hudson Yards, justo en el lado oeste de Manhattan. Se trata de un espacio gastronómico, creado por el chef José Andrés, que reúne restaurantes y puestos de multitud de opciones culinarias de nuestro país. Una experiencia que le sirvió a Ana para elegir el que, bajo su opinión, «es el mejor embajador de España»: el cocinero mencionado líneas más arriba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Botín (@ana_botin)

«Enhorabuena, José Andrés, por ser el mejor embajador de España. Disfruté mucho de la visita a Little Spain en Hudson Yards contigo», comenzaba a escribir junto a un carrusel de fotografías en las que, además de posar con el chef, también mostraba algunos de los platos que había tenido el placer de gustar. Aprovechando su publicación en Instagram, Ana Botín también quiso compartir con sus seguidores las recetas que más le gustaron de esta experiencia culinaria. «Recomiendo la paella, los bikinis, las empanadas, la tortilla de patata y el bocata de jamón. Y también las quesadillas de chicharrón y las margaritas (con y sin alcohol) están increíbles», decía.

Como no podía ser de otra manera, muchos usuarios no tardaron en dar la razón a Ana, secundando la idea de que «España necesita más embajadores como José Andrés», así como otros se sumaban y añadían algunos de sus platos favoritos de dicho mercado mientras aplaudían el reencuentro entre Botín y el mencionado. «Las croquetas de jamón están buenísimas», «Bravo a los dos», «El bocata de jamón está de madre», «Y los mejores vinos están al 50%», «Qué rico», escribían algunos.

El chef José Andrés. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que José Andrés ha sido pionero en introducir las tapas españolas en Estados Unidos. De hecho, tal y como se puede leer en la página oficial del Mercado Little Spain, este negocio está inspirado «en los mercados históricos de España, el país natal de José Andrés, quien ha creado un espacio nuevo y sin precedentes para socializar con familiares y amigos, organizar almuerzos de negocios o pedir comida rápida». Para llevar a cabo este proyecto, el chef contó con la colaboración creativa de Albert y Ferran Adrià. No obstante, este no es el único negocio que regenta en América, ya que también posee un grupo de más de treinta restaurantes con los que ha conseguido incluso dos estrellas Michelin.