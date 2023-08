Amelia Bono, Victoria Federiza y otros famosos que no se pierden el festival VIP del verano

No hay verano que se precie sin la gala Starlite, un evento que reúne a los rostros más cotizados de la crónica social. Empezó tras una iniciativa de Sandra García-Sanjuán, quien ha recibido este mismo año el Broche de Oro de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Marbella. La fundadora de Starlite empezó a trabajar en el proyecto hace 12 años y en la actualidad se ha convertido en el centro neurálgico de la información estival. Dentro del festival suceden muchas cosas que dan horas y horas de conversación a los amantes de la prensa del corazón.

Sandra García-Sanjuán sonriendo / Gtres

Sandra García-Sanjuán ha ganado bastante notoriedad pública en los últimos años y en estos momentos está a la misma altura que otras muchas famosas. Por eso su presencia en Starlite también genera repercusión y es comentada por muchos periodistas, pero ¿cómo ha logrado tener una agenda de contactos tan potente? Sandra está casada con ingeniero de telecomunicaciones Ignacio Maluquer-Usón. Este último prefiere estar alejado del foco, pero la empresaria lleva muchos años haciendo negocios con las celebridades del momento.

Amelia Bono disfruta del talento de su suegro, el cantante Raphael

Amelia Bono está disfrutando al máximo del verano. Después de su reconciliación con Manuel Martos, la hija de José Bono ha demostrado que tiene una relación estupenda con su familia política. Se ha dejado ver en Starlite disfrutando del concierto que ha dado Raphael para presentar su disco Victoria, un proyecto que está dirigido por el cantante Pablo López. Es el productor y se ha encargado de escribir todos los temas.

Raphael antes de su concierto / GTRES

El talento de Rapghael no solo ha seducido a su nuera, otros rostros conocidos han asistido a su concierto. Amelía Bono está acompañada de su marido Miguel Martos, pero había famosos de la talla de Rosario Mohedano, Begoña Trapote y Loreto Sesma. Todos ellos han posado amablemente y se han mostrado cercanos con la prensa. Starlite crea un ambiente cercano, tanto que se producen amistades sorpresas.

Victoria Federica es otra de las famosas que asiste todos los años a los espectáculos que organiza Starlite. Hace unas semanas acudió al concierto de Luis Fonsi y coincidió con la periodista Marta Riesco. Esta última desveló en sus redes sociales que la sobrina del rey Felipe VI había sido «muy maja» y que habían entablado una fugaz amistad.

Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría, habituales en Starlite

Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría trabajaron juntos en la famosa serie Velvet y desde entonces siempre que coinciden en un evento se convierten en noticia. Este año no ha sido así, pero ambos han estado en Starlite disfrutando de los conciertos. No han podido posar juntos porque no han acudido el mismo día, pero teniendo en cuenta la buena relación que tienen seguramente lo habrían hecho.

Paula Echevarría y Miguel Torres en Starlite / GTRES

La actriz ha estado en el festival con su novio Miguel Torres y ha posado con él en varias ocasiones, pues ha asistido a diferentes espectáculos. De hecho fue Paula la que subastó el vestido que llevó Victoria Federica en uno de los eventos. Gracias a esta estrategia se pudieron destinar 7.500 eros a una causa benéfica. El traje era de la Andrew Pocrid su precio de mercado no supera los 1.500. Paula Echevarría también subastó suyo, que en su caso era de la diseñadora Rosa Clará.