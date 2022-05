Las claves de estilo de Amelia Bono para triunfar en la temporada estival

Amelia Bono pisa con fuerza en las redes sociales. La hija de José Bono cuenta ya con casi medio millón en su perfil de Instagram. Followers que siguen de cerca sus pasos, pues Amelia se muestra con total naturalidad en este universo 2.0. Y no solo eso, porque ha dejado claro que es toda una apasionada de la moda. A través de esta plataforma ha demostrado que está al tanto de las últimas tendencias y en sus últimas publicaciones ha recogido tres claves que no han pasado desapercibidas. La fórmula mono, botas cow boy y conjuntos dos piezas no podrán faltar en nuestro vestidor en la temporada estival.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Las botas cow boy, nuestras eternas aliadas. Este calzado que no pasa de moda nos evitará más de un quebradero de cabeza y Amelia Bono no ha podido resistirse a la tendencia que ya lleva con nosotras varias temporadas. ¿Lo mejor? que podemos lucirlas tanto en verano como en invierno por lo que hacernos con un par es una buena inversión.

Bono se ha decantado por un diseño de lo más especial que cuenta con un estampado de estrellas negras con detalles burdeos sobre un fondo blanco. Glamour en estado puro. Además, este tipo de calzado se puede combinar tanto con vestidos básicos para dejarlas todo el protagonismo o con un outfit tejano.

El mono, prenda clave

Por otro lado, los monos. Prenda que, sin duda, aporta esa sofisticación a los conjuntos. Amelia Bono sabe de lo que hablamos porque también se ha atrevido con la prenda de la temporada. En concreto, ha optado por un diseño negro de manga corta entallado que le sienta como un guante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

El detalle acampanado en las mangas y la zona final del pantalón hacen que tenga un aire ochentero, pues también cuenta con una cremallera plateada central en la parte delantera.

Dos piezas

Por último, y no por ello menos importante, Amelia Bono ha lucido con mucho estilo un conjunto dos piezas. Se trata de un crop top de escote corazón con mangas abullonadas en amarillo que ha combinado con una falda larga de corte sirena a tono.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Hay claras dos cosas. Una de ellas que Amelia se está convirtiendo en todo un icono de estilo que no deja de sorprender y la segunda, que tenemos que estar atentas a los post que va publicando en sus redes sociales, porque de esta manera, también estaremos al tanto de lo que se lleva y de las tendencias que no pueden faltar en nuestro vestidor.