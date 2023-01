Las nuevas generaciones de royals vienen pisando cada vez con más fuerza. Elisabeth de los Belgas, Ingrid de Noruega, Amalia de Holanda, Estelle de Suecia y Leonor de Borbón son algunos de los nombres de las Reinas que marcarán el futuro de Europa. Salvo el caso de Estelle y de Ingrid, que tienen todavía por delante a sus respectivos padres, las demás están ya en primera línea hacia la Corona.

Aunque son todas ellas de la misma generación y se espera que reinen más o menos al tiempo, lo cierto es que no todas tienen la misma edad. Amalia de Holanda, Elisabeth de los Belgas o Ingrid de Noruega ya han alcanzado la mayoría de edad, de la que cada vez está más cerca la Princesa Leonor. Por eso, no es extraño que su presencia pública se vaya intensificando, de acuerdo con el papel que, llegado el momento, habrán de desempeñar. Una agenda oficial que está condicionada por sus estudios, como es lógico.

La mayor parte de ellas se encuentran bien al final de su etapa escolar o han comenzado la universidad. Es el caso de Amalia y Elisabeth, mientras que Leonor está en Gales cursando el Bachillerato Internacional, en el mismo centro en el que también estudió la hija de los Reyes de los Belgas. De hecho, la Princesa apenas altera su formación para acudir a actos oficiales, es más, el pasado mes de octubre se adaptó el calendario de celebración de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias para que coincidieran con las vacaciones de mitad de trimestre de la heredera.

Aunque no se espera que Leonor incremente su agenda más allá de algún acto puntual, tanto Amalia como Elisabeth están a punto de dar un importante paso que, por ahora, se le resiste a la hija de los Reyes don Felipe y doña Letizia. El próximo día 27 de enero, la hija mayor de los Reyes de Holanda se va a embarcar en un viaje oficial con sus padres, el primero de estas características.

Amalia, que recientemente ha disfrutado de una escapada a Madrid en compañía de la Reina Máxima, realizará una gira por el Caribe holandés que se prolongará hasta el 9 de febrero y que supondrá su debut internacional. En el caso de Leonor, el pasado verano participó en un breve acto fuera de España con su hermana, la Infanta Sofía, en un partido en Londres, en el que ha sido, hasta ahora, su único compromiso internacional.

No obstante, Amalia no es la única que está a punto de estrenar su agenda internacional. La Casa Real de los Belgas ha confirmado que la heredera, la princesa Elisabeth, viajará en el mes de marzo a Egipto. En este caso lo hará con su madre, pero no es el primer viaje al extranjero que hace la Princesa, que ya viajó a Kenia con la Reina en 2019, en este caso en un viaje de cooperación. En aquel momento su visita fue una sorpresa, ya que no estaba anunciada. La elección de Egipto no es casual, ya que la Reina tiene una relación estrecha con el país. Allí trabajó como voluntaria cuando tenía 18 años y también ha viajado al país en varias ocasiones, en su luna de miel y con su familia.

Los viajes de Amalia y Elisabeth son, sin duda, un perfecto aperitivo a la espera de que la Princesa Leonor se estrene en el extranjero. Quizás sea en un viaje oficial con los Reyes, quizás solo con la Reina o puede que acompañe al monarca en una Toma de posesión. Al fin y al cabo, estas últimas han sido citas con las que don Felipe ha mantenido un férreo compromiso desde su etapa como Príncipe.