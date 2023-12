Aluvión de reacciones VIP ante la muerte de Itziar Castro: «Nos deja desconsolados»

La muerte de Itziar Castro, a la corta edad de 46 años, ha dejado consternado a gran parte del mundo de la interpretación. La actriz alcanzó su fama por participar en exitosas series como Vis a vis, donde se ganó el cariño de un alto número de fans que han seguido sus pasos hasta el día de hoy. Como era de esperar, nada más conocerse la triste noticia de su fallecimiento, las redes se han llenado de emotivos mensajes, por parte de diferentes rostros conocidos del país, que han querido rendir homenaje a la catalana con sus más sinceras condolencias.

«Que tristeza, Itziar. Tu repentina y precipitada marcha nos deja desconsolados. Tenías ganas, tenías fuerza, tenías chispa y talento. Te habías esforzado y habías encontrado un hueco en el mundo al que había dedicado todo tu empeño, la interpretación. Ojalá hubieses podido disfrutar más de este mundo y nosotros de ese talento tuyo», escribía Santiago Segura, compañero de profesión de la recién fallecida que trabajó en diferentes proyectos audiovisuales junto a ella.

A Santiago Segura le han seguido otros muchos rostros conocidos pertenecientes al mundo de la interpretación como es el caso de Antonia de San Juan o Silvia Abril. Está última ha hecho un homenaje a Itziar en catalán, lengua de su tierra natal, escribiendo unas conmovedoras palabras en dicho idioma: «Pensé que era una broma, una noticia falsa… […] Aquí estamos con tu fuerza, tu energía, tu humor inagotable y la pena de saber que te perdimos para siempre», lamentaba.

Más allá de la gran cantera de actores y actrices de nuestro país, Itziar también mantuvo grandes amistades en diferentes ámbitos, como por ejemplo, el musical. La catalana participó en una de las ediciones más vistas de Operación Triunfo como profesora de interpretación y las redes sociales del formato han querido mandar un «cálido y cariñoso» abrazo a toda la familia. Algo que ha secundado Noemí Galera, directora de La Academia, compartiendo dicho tuit bajo las siguientes palabras: «Descansa en pau, Itziar».

La cantante Sole Giménez también ha confesado que no se puede creer el triste desenlace de Itziar: «Hace tan solo unos días me invitó a su última aventura. No puedo creerlo. […] Como siento que nos hayas dejado tan pronto, querida mía, y tan rápido. Buen camino», escribía en su perfil oficial de Instagram.

El mundo periodístico también se ha mostrado consternado con esta inesperada pérdida. Samantha Villar, Frank Blanco o Carme Chaparro han utilizado sus redes sociales para despedirse de la que muchos consideraban como una gran amiga. «Siempre estábamos cuando te necesitábamos. Un hombro en el que llorar o una espada con la que pelear. Siempre se van los mejores», escribía la última mencionada.

Carme Chaparro llora la muerte de Itziar Castro en redes sociales/ Instagram

Por su parte, Irene Montero, ex ministra de igualdad del país, también ha expresado la tristeza y el dolor que siente tras haberse enterado de la muerte repentina que ha acaparado gran parte de los titulares de la jornada informativa de este día festivo: «Hoy nos despedimos de la increíble Itziar Castro. Actriz talentosa, buena amiga, feminista y luchadora. Dispuesta siempre a estar ahí para defender las causas justas. Te vamos a echar tanto de menos, querida, tanto. Que la tierra te sea leve», escribía.