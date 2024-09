Alicia Koplowitz cumple 71 años: su pasión silenciosa y motor vital más allá de su labor empresarial

Alicia Koplowitz, una de las empresarias más influyentes de España, cumple este jueves 71 años. Una cifra que, sin ser redonda, es perfecta para repasar su vida y quehaceres, y para ahondar en la pasión silenciosa que la hija de Ernesto Koplowitz Sternberg y Esther Romero de Juseu y Armenteros ha cultivado durante décadas, y que la convierte en toda una mecenas del arte. Y es que al margen de los negocios, el amor por lo artístico de la aristócrata ha sido un motor vital que la ha llevado a construir una de las colecciones privadas más destacadas de Europa, además de apoyar a artistas y proyectos culturales de renombre.

La natural de Madrid inició su pasión por el coleccionismo de arte a los 17 años, cuando adquirió su primera pieza, una porcelana de Sèvres, en la casa de subastas Drouot de París. A esta siguieron otras que dieron como resultado la Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital, consolidada como una de las más destacadas del panorama artístico actual. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que está formada por obras de gran relevancia, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, firmadas por artistas de la talla de Zurbarán, Tiepolo, Canaletto, Goya, Picasso, Van Gogh, Schiele, Modigliani, Rothko, Barceló o Chillida, entre otros. «El arte ha sido fiel compañero de alegrías y fatigas, ha tenido un papel sanador, nadie elige el lugar en el que nace, pero la libertad nos brinda la oportunidad de elegir el camino. He coleccionado siempre lo que me ha producido una emoción», aseguró Koplowitz en una entrevista para La Vanguardia.

Alicia Koplowitz en los Premios Princesa de Asturias 2023. (Foto: Gtres)

Entre las adquisiciones más destacadas que Alicia Koplowitz ha realizado en los últimos años se encuentra el cuadro Maja y celestina en el balcón, de Francisco de Goya, cuya valoración ronda los dieciocho millones de euros. Pero lo cierto es que la empresaria no se ha limitado solo a acumular obras, sino que su apoyo al arte trasciende el coleccionismo. Su mecenazgo es un compromiso activo con la cultura, promoviendo tanto artistas consolidados como emergentes a través de iniciativas concretas, y donando obras a algunas de las pinacotecas más importantes de nuestro país. En 2018 la aristócrata donó una pintura de Luis Paret y Alcázar al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Ese mismo año también entregó al Museo del Prado de Madrid el cuadro Josefa del Águila Ceballos, luego marquesa de Espeja, un retrato realizado por Federico de Madrazo y fechado en 1852 que constituye una de las obras más relevantes del período de madurez del artista.

A pesar de ser una de las figuras más poderosas en el ámbito empresarial, Alicia Koplowitz ha mantenido un perfil bajo en su vida personal y en su faceta como coleccionista a ojos de la crónica social de nuestro país. Esta discreción ha contribuido a que su labor como mecenas haya sido en gran medida silenciosa, alejada de los focos y el reconocimiento público. No obstante, su influencia en el mundo del arte es indudable, no solo por el valor de su colección, sino también por el impacto que su apoyo ha tenido en la preservación y promoción de la cultura.

Alicia Koplowitz en el Museo del Prado. (Foto: Gtres)

Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

En 2017, Koplowitz fue nombrada académica de honor la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un honor reservado a aquellas personas que han hecho contribuciones excepcionales al mundo del arte y la cultura. Esto no solo reconoció su faceta como coleccionista, sino también su inestimable aporte al mecenazgo, reflejado en su extensa y cuidada colección privada, así como en su constante apoyo a artistas y museos. A través de su fundación, Alicia Koplowitz ha promovido proyectos culturales y artísticos, contribuyendo a la preservación y divulgación del patrimonio artístico tanto en España como en el extranjero.

«Me complace pensar en la colección de Alicia como un recorrido por las sensaciones y recuerdos en los que habita. Y, asimismo, no puedo dejar de pensar también en la forma mediante la que su colección contribuye a dignificar y poner en valor la figura de la mujer sobre el oscurantismo en que se han visto confinadas tantas de ellas a lo largo de la historia», declaró Carmen Giménez, Académica honoraria, en el nombramiento de Alicia.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fundada en 1752, es una de las instituciones culturales más importantes de nuestro país, y su misión es la promoción y difusión de las bellas artes.

La vida personal y profesional de Alicia Koplowitz más allá del arte

Nacida en Madrid en 1954, Alicia Koplowitz, proviene de una de las familias más influyentes de España. Junto a su hermana Esther, heredó el negocio familiar, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), tras el fallecimiento de su padre. Durante años, ambas hermanas dirigieron con éxito la compañía, consolidándola como una de las más importantes en el sector de la construcción y los servicios en España. En concreto, hasta 1997. Alicia decidió vender su participación en FCC a su hermana, centrando entonces sus intereses en nuevas áreas de negocio. Fundó Omega Capital, una sociedad de inversión a través de la cual ha diversificado sus inversiones en sectores como la banca, la energía, la salud y, especialmente, la gestión patrimonial.

Alicia Koplowitz y Alberto Cortina en Sevilla. (Foto: Gtres)

En el terrero personal, Alicia Koplowitz es conocida por mantener un perfil bajo y por su discreción. Ha estado casada con Alberto Cortina, empresario con quien tuvo tres hijos, aunque su matrimonio terminó en divorcio en 1990. A lo largo de los años, ha centrado su atención en sus hijos y en sus múltiples actividades filantrópicas, a través de las cuales ha apoyado diversas causas sociales y culturales. Además de su respaldo a las artes y la cultura, la Fundación Alicia Koplowitz también se dedica a proyectos relacionados con la salud mental infantil y juvenil.