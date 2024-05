Fue el pasado mes de octubre cuando se conoció que Tita Cervera, en un intento por ganar liquidez, puso a la venta una de sus propiedades inmobiliarias más exclusivas, la ubicada en Palma de Mallorca, muy cerca del famoso Castillo de Bellver; por 5,5 millones de euros. Una crifra que ahora, ante la imposibilidad de encontrar comprador, se habría visto obligada a rebajar. El descuento aplicado, según ha trascendido, ha sido del 10%, lo que se traduce en poco más de medio millón de euros. Así, el precio actual de la propiedad se ha fijado en 4,95 millones de euros.

La vivienda está ubicada en El Terrero, un barrio situado en una colina junto a la bahía de la ciudad turística en el oeste del mar Mediterráneo, que alberga majestuosas villas y modernos edificios de apartamentos; y cuenta con un amplio jardín privado de 2.300 m2 con árboles frutales, plantas mediterráneas y piscina. La casa fue construida a finales del siglo XIX y tiene seis habitaciones, cinco baños y una terraza azotea con vistas al mar y a las montañas. Además, cuenta con una casa para huéspedes independiente. «Es un excelente ejemplo de la belleza arquitectónica de aquella época, con techos altos con vigas a la vista, arcos, puertas y persianas blancas que enfatizan el carácter de casa de verano», señala Living Blue Mallorca, la agenda encargada de la comercialización de la casa.

Carmen Cervera, durante una vacaciones. (Foto: Gtres)

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que la baronesa intenta vender esta propiedad, pues ya van tres. En 2017, sin ir más lejos, la vivienda salió al mercado por 6,5 millones de euros (un millón más que el precio inicial al que salió en esta última vez), pero no encontró comprador. Antes, la mansión se anunció por dos millones de euros, pero de igual forma, la transacción no acabó en venta.

Tita Cervera y Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza se hicieron con esta propiedad en 1990. No obstante, poco estuvieron en ella, pues la tuvieron alquilada durante varios años. De hecho, se conoce que cuando el matrimonio se hizo con esta mansión, lo hizo en calidad de segunda residencia, y de ahí que el deseo de la baronesa al adquirirla fuera el de realizar algunas obras para acomodar lo máximo las estancias a sus necesidades, y también a las de sus familiares y amigos más allegados, como Luis Gómez-Acebo, marido de la infanta Pilar, y la hija de Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, y María de las Mercedes de Borbón y Orleans. Ambas parejas, cabe recordar, eran muy amigos y pasaban largas temporadas juntos en Mallorca.

La casa que la baronesa Thyssen ha puesto a la venta en Mallorca. (Foto: Idealista)

Las otras propiedades de lujo de Tita Cervera