Alice Campello estrena casa tras una reforma integral a su hogar de Madrid

Alice Campello ha comenzado el 2025 de la mejor de las maneras. La empresaria y Álvaro Morata pusieron fin a su matrimonio el pasado mes de agosto, sin embargo a principio de año confirmaron que se habían dado una segunda oportunidad.

Un sueño hecho realidad

Días después de celebrar sus 30 años, una cifra redonda y muy especial, la influencer italiana ha querido mostrar la ilusión que siente al poder ver cómo uno de sus sueños se ha hecho realidad y es que ha realizado una reforma integral de su casa de Madrid. «¡Es un sueño hecho realidad! Porque llevamos muchos años trabajando en ella y por fin podemos disfrutarla», ha indicado, muy emocionada.

Alice Campello en un evento. (Foto: Gtres)

La fundadora de la exitosa firma Masqmai ha confesado que adquirieron la vivienda cuando no tenían a sus primeros hijos. Cabe destacar que, junto al futbolista, ha creado una familia junto a sus pequeños; Alessandro y Leonardo, Edoardo, y Bella. «Ha sido un proceso largo y complicado, porque también nosotros vivíamos en diferentes partes del mundo y seguir los trabajos era casi imposible», ha confesado Campello.

Alice Campello posando en el photocall. (Foto: Gtres)

«Cuando la compramos era completamente diferente, pero me enamoraron los espacios y cómo estaba distribuida. Luego la reformé por completo por dentro y la he hecho a mi gusto, he elegido todos los materiales. Todo está elegido por mí, súper pensado y cuidado, y también he contado con la ayuda de Gonzalo Aquerreta. Hemos tardado también mucho tiempo porque quería que cada detalle fuera realmente especial. Quería entrar aquí y decir: «¡Es la casa de mis sueños!», ha añadido.

Alice Campello y Álvaro Morata posando juntos. (Foto: Gtres)

«Me gustaría vivirla un poquito más, porque hemos estado muy poco tiempo en ella. Aprovecho cada momento que tengo libre para venir aquí a disfrutarla, pero, obviamente, falta vivirla todavía. En todas las casas en las que hemos estado teníamos dibujos de los niños en la nevera, pero aquí aún no hay nada, falta aún vida, pero sí que refleja nuestra personalidad y las cosas que nos gusta hacer», ha proseguido en ¡Hola! El domicilio también cuenta con una bodega, donde la pareja disfrutará junto a su círculo más cercano de tiempo de calidad mientras crean nuevos recuerdos.

Por otro lado, también se ha sincerado sobre su situación personal. Los últimos meses han sido de lo más convulsos para la empresaria. El pasado verano, ya instalados en esta nueva casa de Madrid, se conoció su ruptura con el futbolista. Poco después Morata se trasladaba a Milán y ella también. A pesar de que habían puesto punto final a su historia de amor, siempre lo tuvieron claro: harían lo mejor para sus hijos. Y así fue.

El amor volvió a triunfar y se dieron una segunda oportunidad. Fue entonces cuando pusieron rumbo a Estambul, donde el delantero fichó por el Galatasaray. «Yo me veo feliz y muchísimo más madura que hace unos años. Creo que, al final, siempre he vivido muchas cosas muy rápidamente y eso me ha hecho madurar mucho. Tengo 30 años, pero siento realmente que tengo una experiencia de muchísimos años más. Y estoy muy contenta», ha expresado.