Alba Carrillo anuncia su posible vuelta a Mediaset por una razón de peso

El pasado mes de abril, Alba Carrillo vivía un inesperado traspiés profesional después de no renovarse su contrato con Mediaset, la cadena televisiva a la que estaba ligada su trayectoria laboral desde hacía varios años. Desde entonces, siendo fiel a la sinceridad que tanto la caracteriza, ha utilizado las redes sociales para hablar, sin pelos en la lengua, de lo que opina sobre la plantilla y la dinámica de Telecinco. Sin duda, sus palabras siempre habían dejado entrever que su decisión de no volver a las instalaciones del canal mencionado era irreversible, pero para sorpresa de muchos, hace tan solo unas horas, la que fuera colaboradora de Ya es mediodía ha desvelado el único motivo que le haría volver a las inmediaciones de dichos platós.

Marta Castro, una de las íntimas amigas de Alba, se encuentra concursando en Gran Hermano VIP 8 y la modelo no ha dudado en mostrar todo su apoyo y cariño a la participante a través de las plataformas digitales. Esta semana está nominada y ha decido ‘utilizar’ su guerra abierta con Mediaset como alegato para salvarla. «Una cosa que se me acaba de ocurrir. Si Marta llega a la final, me voy con una pancarta a la puerta de Mediaset. Y si no me echan, me quedo de público para darle un abrazo. Fijaos hasta donde puedo llegar», exponía.

Alba Carrillo haciendo un alegato para salvar a Marta Castro de ‘Gran Hermano VIP’/ Instagram

Además de ofrecer su regreso a Mediaset, Alba Carrillo hacía un breve repaso del concurso de Marta Castro por la casa de Guadalix de la Sierra y rompía una lanza a su favor al resaltar lo difícil que era estar sometido a la presión de un reality: «Marta habrá metido la pata con algunas cosas que haya dicho, pero es que es normal. 24 horas al día con un foco… Los que hemos estado en un reality hemos dicho alguna cosa que no debemos o alguna cosa que se ha malinterpretado. Si nos siguiera una cámara 24 horas al día no pasaríamos la prueba del algodón. No seáis injustos. Somos seres humanos, nos equivocamos a veces», explicaba.

Junto a Marta, Carmen Alcayde, Javier Fernández y Naomi Asensi son el resto de los concursantes que conforman la lista de nominados semanal y, sin pensarlo, Carrillo tiene claro quien tiene que ser el expulsado tras considerar que no se encuentra en «igualdad de condiciones». «Naomi ha entrado después y me parece fatal, porque a los realities hay que entrar desde el principio y ya está. Eso no se debería ni permitir», señalaba, haciendo referencia a su propia experiencia como concursante de este tipo de entretenimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

«En los realities es fundamental no enterarte de nada. El aislamiento. De hecho yo tuve que salir a un juicio y estuve súper mega aislada», comentaba. Proseguía su discurso acusando a Naomi de haber utilizado información de fuera, tachándola de «demasiado altiva» y dejando claro que tenía que ser ella la elegida para abandonar la casa. «Cuidado con la falta de humildad que se paga. No nos creamos nunca más que nadie que no sabemos qué va a pasar con nosotros. Calma», decía.