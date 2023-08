Aitana y Sebastián Yatra, de vacaciones en un lujoso yate: la familia está encantada

Aitana está de celebración porque el nuevo disco que ha lanzado al mercado está siendo un éxito, a pesar de las críticas que ha recibido. La cantante asegura que se ha encargado ella misma de la letra de todos los temas y ha explicado que hay un cambio de estilo. Cuando se hizo famosa, gracias a su paso por Operación Triunfo, tenía una visión más romántica de la vida y ahora tiene otras inquietudes.

En estos momentos mantiene una relación sentimental con Sebastían Yatra, a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado el noviazgo. Hay un motivo. Saben que si empiezan a hablar de su vida amorosa no habrá final porque sus seguidores siempre van a querer saber más. En una de las campañas de promoción de Alpha, el nuevo álbum de Aitana, este asunto quedó claro. La cantante explicó que algunos temas de este proyecto hablaban de su vida, pero que no pretendía hacer lo mismo en ninguna entrevista.

Aitana navegando / GTRES

«No me gusta hablar de mi vida personal, si lo hago será cuando realmente me apetezca y en los momentos que quiera. Mi trabajo no es hablar de mi vida privada, es ser cantante», empezó diciendo. «La consecuencia de mi trabajo es que mi vida pública se expone y por ende la gente sabe cosas de mí. Cuando quiera contar cosas las contaré, pero cuando esté tranquila y a gusto. No es siempre o nunca, no va de eso».

El lujoso verano de Aitana Ocaña

Aitana Ocaña siempre se ha negado a confirmar su relación con Sebastián Yatra, pues sabe que es una historia cargada de interrogantes. Fuentes cercanas han asegurado que Miguel Bernardeau no se ha tomado bien que su ex haya rehecho su vida sentimental de una forma tan pública, pero lo cierto es que Aitana nunca ha alardeado de nada. Eso sí, tampoco se ha escondido. Primero ha estado en Colombia con Yatra y después ha regresado a España, pues había trazado un plan muy especial.

Sebastian Yatra con Aitan en un yate / GTRES

Aitana y su novio han estado con un grupo de amigos y familiares en un lujoso yate que han alquilado para la ocasión. Concretamente han disfrutado de las playas de Ibiza. Con un look renovado, la artista ha estado muy cariñosa y cercana con Sebastián, pero se han cuidado mucho y no se ha besado en público. Esta es la foto más buscada del verano, pero tendrá que esperar.

Diversión en altamar

Sebastián Yatra no ha querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar del mar. Ha cogido una tabla que había en el yate se ha relajado surcando las olas. Él tampoco quiere hablar de su privacidad, por eso siempre esquiva las mismas preguntas. Aitana, que tiene más experiencia en este tipo de asuntos, toreó la tormenta de una forma muy inteligente durante su última entrevista en Los 40 Principales.

Sebastian Yatra en el mar / GTRES

Aitana abrió otra puerta de su vida, una parte que no le importaba compartir porque estaba en su último disco. De esta forma desvió la atención y se dejó de hablar de su romance con Yatra.

«Mi adolescencia llegó bastante tarde. Empecé a salir a los 16. Antes no salía de mi casa. Empecé tarde esa etapa y a los 18 ya entré en Operación Triunfo. Siempre he ido un poco más tarde en las etapas de la vida. Voy a cumplir 24 años y estoy viviendo las cosas de una chica de esa edad. Eso lo tengo que reflejar en mis videoclips y en mis canciones», dijo. Ha servido de poco, pues su fotos en Ibiza a bordo del lujoso yate que ha alquilado con Sebastián le han situado nuevamente en el punto de mira.